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Вброс бюллетеней в урну для надомного голосования обнаружили в Бердске: Избирком разбирается

7:29:199/19/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Глава новосибирского облизбиркома Ольга Благо сообщила, что за время проведения выборов в регионе нарушений избирательного законодательства не зафиксировано.

Новосибирский избирком проверит информацию о вбросе в урну для надомного голосования
Сюжет: Выборы в Бердске-2021
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В избирательную комиссию Новосибирской области поступила информация о вбросе бюллетеней в урну для надомного голосования в Бердске. Напомним, что бердчане 17-19 сентября одновременно выбирают депутатов Госдумы и горсовета. Если факт нарушения на участке №1333 подтвердиться, то голосование по переносной урне признают недействительным, рассказала в воскресенье глава регионального избиркома Ольга Благо. Эта участковая избирательная комиссия находится в детском саду "Сибирячок", куда ходят голосовать жители Северного микрорайона Бердска.

Как сообщили наблюдатели, на избирательном участке №1333 в Бердске член избирательной комиссии пришел с пустым ящиком для надомного голосования и несколькими бюллетенями, которые держал в руках. Бланки с отметками проголосовавших член УИК опустил в урну уже на участке. Затем комиссия снова пошла с этим ящиком по домам. Все происходящее записано на камеру видеонаблюдения, которые есть на всех 49 избирательных участках Бердска.

"Что касается участка №1333, по предварительной информации и тому, что мы сами видели своими глазами непосредственно на видеозаписи, что член комиссии с правом решающего голоса взял пустой ящик и опустил туда бланк заявления с реестром, с которым должны были выйти на голосование вне помещения. Сейчас разбираемся, берем объяснение, смотрим. Если вдруг там было допущено нарушение, значит, конкретно по этому ящику голосование будет признано недействительным", - констатировала Благо.

Вместе с тем, по ее словам, за время проведения выборов в Новосибирской области нарушений избирательного законодательства не зафиксировано, жалоб на проведение надомного голосования в регионе не поступило.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", вбросы бюллетеней заподозрили еще на одном избирательном участке Бердска. Коммунист Камиль Джафаров на писал жалобу в облизбирком на то, что 17 сентября УИК №1330 по округу №3 аннулировал протокол с 200 бюллетенями. А на утро в протоколе оказалось на 12 проголосовавших больше. С этим инцидентом тоже разбирается избирком.

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