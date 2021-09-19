Вброс бюллетеней в урну для надомного голосования обнаружили в Бердске: Избирком разбирается

В избирательную комиссию Новосибирской области поступила информация о вбросе бюллетеней в урну для надомного голосования в Бердске. Напомним, что бердчане 17-19 сентября одновременно выбирают депутатов Госдумы и горсовета. Если факт нарушения на участке №1333 подтвердиться, то голосование по переносной урне признают недействительным, рассказала в воскресенье глава регионального избиркома Ольга Благо. Эта участковая избирательная комиссия находится в детском саду "Сибирячок", куда ходят голосовать жители Северного микрорайона Бердска.
Как сообщили наблюдатели, на избирательном участке №1333 в Бердске член избирательной комиссии пришел с пустым ящиком для надомного голосования и несколькими бюллетенями, которые держал в руках. Бланки с отметками проголосовавших член УИК опустил в урну уже на участке. Затем комиссия снова пошла с этим ящиком по домам. Все происходящее записано на камеру видеонаблюдения, которые есть на всех 49 избирательных участках Бердска.
"Что касается участка №1333, по предварительной информации и тому, что мы сами видели своими глазами непосредственно на видеозаписи, что член комиссии с правом решающего голоса взял пустой ящик и опустил туда бланк заявления с реестром, с которым должны были выйти на голосование вне помещения. Сейчас разбираемся, берем объяснение, смотрим. Если вдруг там было допущено нарушение, значит, конкретно по этому ящику голосование будет признано недействительным", - констатировала Благо.
Вместе с тем, по ее словам, за время проведения выборов в Новосибирской области нарушений избирательного законодательства не зафиксировано, жалоб на проведение надомного голосования в регионе не поступило.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", вбросы бюллетеней заподозрили еще на одном избирательном участке Бердска. Коммунист Камиль Джафаров на писал жалобу в облизбирком на то, что 17 сентября УИК №1330 по округу №3 аннулировал протокол с 200 бюллетенями. А на утро в протоколе оказалось на 12 проголосовавших больше. С этим инцидентом тоже разбирается избирком.