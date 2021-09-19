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Трагедией закончилось празднование Дня танкиста: Трое военных сгорели в частном доме

8:43:059/19/2021Фото: Pixabay
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Гости-танкисты оставили хозяина спать в беседке, а сами пошли в дом, где погибли во время пожара. В числе погибших два брата-близнецы.

В пожаре погибли танкисты, решившие отметить свой день

В Свердловской области три танкиста погибли во время празднования профессионального праздника. Трое россиян, служивших в 29-й отдельной бригаде радиационной, химической и биологической защиты решили отметить праздник — в форме танкистов и с флагами приехали в частный дом поселка Логиново Белоярского района к еще одному товарищу и стали отмечать праздник.

— Ребята уехали отмечать профессиональный День танкиста, в форме танкистов и с флагами в частный дом в поселок Логиново Белоярского района. Они были компанией из четырех человек, — сообщил источник E1.RU. — В пожаре сгорели три парня: 25-летний Сергей Корякин, и 26-летние братья-близнецы Паша и Саша Казаковы. У Сергея осталась жена с 9-месячным ребенком, сам он родом из Омской области. Женился в прошлом году, квартира в военной ипотеке. Был на хорошем счету на службе. Братья были неженаты, - сообщил источник для «Е1.RU».

Происшествие произошло в ночь  на 13 сентября. После того, как сослуживцы отметили праздник, хозяин уснул прямо в беседке, гости не стали его будить, чем спасли жизнь товарищу, а сами направились в сторону дома и легли спать.

Ночью хозяин проснулся оттого, что горел дом, он вызвал пожарных, которые после тушения обнаружили тела погибших.

20 сентября состоятся похороны контрактников.

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