Снегом завалило трассу М-5 на Урале 19 сентября: Не все водители успели переобуться

Водители, которые передвигаются по трассу М-5 стали выставлять фотографии дороги, запорошенной снегом. Первыми свидетелями "зимних пейзажей" стали автомобилисты из Уреньги.
Южный Урал стал регионом, на котором передвижение может стать более опасным из-за выпавших на дорогу осадков. В субботу вечером, 18 сентября, на Южном Урале выпал первый снег. Под Златоустом также наблюдаются заснеженные трассы.
В настоящее время риски возрастают для тех, кто передвигается в данных регионах на машинах с летней резиной.