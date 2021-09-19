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Снегом завалило трассу М-5 на Урале 19 сентября: Не все водители успели переобуться

9:02:459/19/2021Фото: Соцсети
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Первыми свидетелями "зимних пейзажей" стали автомобилисты из Уреньги.

Опасной стала дорога, припорошенная снегом

Водители, которые передвигаются по трассу М-5 стали выставлять фотографии дороги, запорошенной  снегом. Первыми свидетелями "зимних пейзажей" стали автомобилисты из Уреньги.

Южный Урал стал регионом, на котором передвижение может стать более опасным из-за выпавших на дорогу осадков. В субботу вечером, 18 сентября, на Южном Урале выпал первый снег. Под Златоустом также наблюдаются заснеженные трассы.

В настоящее время риски возрастают для тех, кто передвигается в данных регионах на машинах с летней резиной.

Водителям следует быть предельно осторожными!

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