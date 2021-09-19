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У бизнесмена украли более 2 млн рублей из багажника автомобиля во время обеда

9:49:019/19/2021Фото: Pxfuel
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На машине не было обнаружено следов взлома — ее могли вскрыть при помощи специального сканера.

В машину смогли пробраться грабители, не повредив ни одного замка

В Москве у бизнесмена из автомобиля вытащили крупную сумму денег, а произошла кража за время, которое мужчина провел во время обеда.

Происшествие произошло недалеко от одного из заведений, в котором потерпевший просто перекусил, этого времени оказалось достаточно, чтобы лишиться суммы денег, составляющую 2,4 миллиона рублей.

Наличность находилась в багажнике автомобиля, следов взлома не было обнаружено. После ограбления бизнесмен написал заявление в полицию, сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело и проводят мероприятия по поиску причастных и возможных подозреваемых, пишет РЕН ТВ.

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