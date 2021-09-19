В Бердске люди не могут найти место для голосования и идут домой: Вот наша предвыборная организация

В рубрику "Сообщи свою новость" написал Каськаев Виктор:
-Сменили адрес участка для голосования. Объявления вывесили, где будут проходить (выборы) - вместо Ясной поляны, 16 написали Бердский санаторий, 15. А это в другом месте. Люди по привычке идут по месту бывшего голосования Ясная поляна, 16. И вынуждены искать адрес нового места голосования. В основном идут обратно домой! Вот и вся ваша предвыборная организация!
От редакции:
Места для голосования изменили в связи с перенарезкой границ избирательных округов. Горсовет Бердска в апреле 2021 года принял решение, что вместо 33 депутатов должно быть 27, поэтому произошла смена округов. Некоторые адреса попали в другие избирательные округа. Как сообщали в горизбиркоме, с 8 сентября оповещали избирателей о том, где им предстоит голосовать 17-19 сентября.