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19.09
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В Бердске люди не могут найти место для голосования и идут домой: Вот наша предвыборная организация

10:09:379/19/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Объявления вывесили, где будут проходить (выборы) - вместо Ясной поляны, 16 написали Бердский санаторий, 15. А это в другом месте.

В рубрику "Сообщи свою новость" написал Каськаев Виктор:

Выборы завершатся 19 сентября в 20.00

-Сменили адрес участка для голосования. Объявления вывесили, где будут проходить (выборы) - вместо Ясной поляны, 16 написали Бердский санаторий, 15. А это в другом месте. Люди по привычке идут по месту бывшего голосования Ясная поляна, 16. И вынуждены искать адрес нового места голосования. В основном идут обратно домой! Вот и вся ваша предвыборная организация!

От редакции:

Места для голосования изменили в связи с перенарезкой границ избирательных округов. Горсовет Бердска в апреле 2021 года принял решение, что вместо 33 депутатов должно быть 27, поэтому произошла смена округов. Некоторые адреса попали в другие избирательные округа. Как сообщали в горизбиркоме, с 8 сентября оповещали избирателей о том, где им предстоит голосовать 17-19 сентября.

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