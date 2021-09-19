Болото затянуло пропавшую без вести школьницу: Ее чудом спасли в Кузбассе

В Кемеровской области поиски 15-летней школьницы завершились в темноте, после того, как девочку нашли.
Девочка -подросток ушла из социального учреждения 17 сентября, после чего на ее поиски вышли 150 человек, которые тщательно обследовали места, где она могла находиться. В итоге несовершеннолетнюю заметили в болоте, в котором она увязла, и не смогла выбраться самостоятельно. Об этом сообщили в ГУ МВД РФ по региону.
- Для прочесывания лесного массива применялись болотоходы, квадроциклы, автомобили и мотоциклы. С воздуха территорию участники операции просматривали при помощи вертолета Росгвардии и квадрокоптера, – говорится в сообщении ведомства.
По сообщению пресс-службы ведомства, поиски школьницы продолжались даже тогда, когда наступила темнота. Девочка находилась в 2 километрах от населенного пункта, ее осматривают медики и оказывают необходимую помощь.