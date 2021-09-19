В Бердске плохо голосуют на выборах в Госдуму: В горизбиркоме опровергли - явка средняя по региону

В Новосибирской области явка на выборах депутатов Госдумы на 15.00 последнего дня голосования, 19 сентября, составила 29,9%. К этому времени голоса отдали 643 тысячи жителей региона и приезжих, решивших проголосовать.
В Новосибирске на избирательные участки пришли 278 тысяч человек, или 22,9%. По данным облизбиркома, среди районов области отмечена высокая явка в Кочковском, Сузунском и Здвинском районах. Хуже всего голосуют Кольцово, Новосибирский район и Бердск.
Хотя, по данным бердской ТИК, на 15 часов 19 сентября за все дни голосования за думских депутатов сделали свой выбор 29,57%. Это 25 022 избирателя, рассказала "Курьер. Среда. Бердск" глава территориальной избирательной комиссии Наталья Фокина.
На выборах депутатов горсовета Бердска, которые проходят одновременно с думскими, проголосовало 28,96%, или 24 512 избирателей. Среди бердчан зарегистрировано 84 494 человека, имеющих право голоса.
Напомним, что на предыдущих выборах в Госдуму в 2016 году в Новосибирской области явка составила чуть более 34%. Вероятно до закрытия избирательных участков в 2021 году этот показатель может совпасть или даже превысить.