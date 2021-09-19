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Еще 12 человек умерли от коронавируса за сутки на 19 сентября в Новосибирской области: В том числе 42-летний пациент

11:17:289/19/2021
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Сейчас в ковидных госпиталях региона с ковидом и подозрением на него лежат 1 689 человек, среди которых 38 детей.

Всего в регионе от ковида скончались 2 859 человек

В Новосибирской области за сутки на 19 сентября выявлено еще 164 случая заболевания коронавирусом. Об этом в воскресенье сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с заболеванием.

Всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано 61 698 случаев заражения ковидом, в том числе 4 928 детей. С выздоровлением были выписаны 49 457 пациентов - это с учетом 44 человек за минувшие сутки.

— Скончались еще 12 пациентов: мужчины в возрасте 42 года, 62 года, 71 год, 82 года и женщины в возрасте 62 года, 63 года, 69 лет, 72 года, 74 года, 79 лет, 81 год, 93 года. Всего в регионе умерло 2 859 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, — уточнили в региональном оперштабе.

Сейчас в ковидных госпиталях области с коронавирусом и подозрением на него лежат 1 689 человек, среди которых 38 детей. В реанимации находятся 146 пациентов, к аппаратам ИВЛ подключены 28 тяжелых больных.

В региональную статистику входят цифры по Бердску. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", за прошедшие сутки зарегистрировано 6 новых случаев заражения ковидом среди бердчан. За все время пандемии в Бердске заболело новой инфекцией 2440 человек.

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