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19.09
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Симптомы рака: цвет вашей мочи сигнализирует о смертельно опасном заболевании

5:30:329/19/2021Фото: piqsels.com
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Обычно ранние стадии рака мочевого пузыря - до того, как он распространился - вызывают кровотечение, но незначительную боль или отсутствие боли или другие симптомы, которые затрудняют раннюю диагностику.

мужчина, боль в животе
Если вы заметите этот признак достаточно рано, рак мочевого пузыря часто можно обнаружить на ранней стадии и во многих случаях поддается лечению с помощью лучевой терапии или операции по удалению мочевого пузыря
Сюжет: Онкология
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ЧАСТО безболезненно, симптомы рака мочевого пузыря часто остаются незамеченными или игнорируются. Однако, когда вы писаете, вы можете заметить полосы крови в моче или кровь может сделать вашу мочу коричневой. Когда это произойдет, пора проявить бдительность и обратиться к своему терапевту.

Если вы заметите этот признак достаточно рано, рак мочевого пузыря часто можно обнаружить на ранней стадии и во многих случаях поддается лечению с помощью лучевой терапии или операции по удалению мочевого пузыря (цистэктомия), пишет express.co.uk.

В большинстве случаев кровь в моче (гематурия) является первым признаком рака мочевого пузыря.

Крови может быть достаточно, чтобы изменить цвет мочи на оранжевый, розовый или, реже, на темно-красный. Иногда цвет мочи нормальный, но небольшое количество крови обнаруживается при проведении анализа мочи (общего анализа мочи) из-за других симптомов или в рамках общего медицинского осмотра.

Кровь может присутствовать в один день и отсутствовать на следующий, а моча остается прозрачной в течение недель или даже месяцев.

Однако, по данным Американского онкологического общества, если у человека рак мочевого пузыря, в какой-то момент кровь снова появляется.

Обычно ранние стадии рака мочевого пузыря - до того, как он распространился - вызывают кровотечение, но незначительную боль или отсутствие боли или другие симптомы, которые затрудняют раннюю диагностику.

Кровь в моче не всегда означает рак мочевого пузыря. Чаще всего это вызвано другими причинами, такими как инфекция, доброкачественные опухоли или камни в почках и мочевом пузыре. Тем не менее, если вы испытываете эти симптомы, важно, чтобы их проверил ваш терапевт, чтобы можно было найти причину.

Если рак мочевого пузыря достигает поздней стадии и распространился, симптомы могут включать:

Боль в области таза
Боль в костях
Непреднамеренная потеря веса
Отеки ног.

Рак мочевого пузыря иногда может вызывать изменения мочеиспускания, такие как:

Необходимость мочиться чаще, чем обычно
Боль или жжение при мочеиспускании
Ощущение, что вам нужно немедленно уйти, даже если ваш мочевой пузырь не полон
Проблемы с мочеиспусканием или слабая струя мочи
Необходимость много раз вставать, чтобы помочиться в течение ночи.

Эти симптомы с большей вероятностью вызваны инфекцией мочевыводящих путей (ИМП), камнями в мочевом пузыре, гиперактивным мочевым пузырем или увеличенной простатой у мужчин.

Химиотерапия - это наиболее распространенное лечение рака, и при ее раннем применении она может уменьшить влияние симптомов рака мочевого пузыря.

Вместо того, чтобы вводить лекарство прямо в мочевой пузырь, химиотерапию вводят в вену на руке. Это называется внутривенной химиотерапией и может использоваться:

Перед лучевой терапией и операцией, чтобы уменьшить размер любых опухолей В сочетании с лучевой терапией перед операцией (химиолучевой) Чтобы замедлить распространение неизлечимо запущенного рака мочевого пузыря (паллиативная химиотерапия).

Недостаточно доказательств, чтобы сказать, является ли химиотерапия эффективным лечением, если она проводится после операции для предотвращения возврата рака.

По данным NHS, химиотерапия обычно проводится один раз в неделю в течение двух недель, после чего следует недельный перерыв. Этот цикл будет повторяться несколько месяцев.

Когда химиотерапевтическое лекарство вводится в вашу кровь, вы испытаете более широкий спектр побочных эффектов, чем если бы вы проходили химиотерапию непосредственно в мочевой пузырь.

Однако лечение также имеет побочные эффекты, которых следует опасаться. Химиотерапия ослабляет вашу иммунную систему, делая вас более уязвимыми для инфекций.

Другие побочные эффекты химиотерапии могут включать:

Тошнота
Рвота
Выпадение волос
Отсутствие аппетита
Усталость.

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