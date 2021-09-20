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Луков день: почему 20 сентября категорически запрещено есть луковицы из нового урожая – прочти и запомни

1:00:419/20/2021Фото: pixabay.com
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Стоит отметить, что лук - это одно из самых главных народных целебных средств.

На луке слишком много шелухи - будет очень морозная зима

20 сентября, православная церковь отмечает день памяти святителя Луки.

Православные почитают одного из христианских святых - Луку. Святой Лука, также называемый святым Евангелистом Лукой - автор Евангелия от Луки и Деяний Апостолов, спутник апостола Павла и самый литературный из новозаветных писателей. Информация о его жизни скудна. Традиция, основанная на упоминаниях в Посланиях Павла, рассматривала его как врача и язычника. Вероятно, Он сопровождал Павла в нескольких миссионерских путешествиях. Его почитают как покровителя врачей и художников.

В народе в этот день очень почитают лук. Считается, что если съесть как можно больше лука - то больше достаток будет. Но ни в коем случае нельзя было есть молодой лук - а то урожай плохой уродится и не созреет.

Стоит отметить, что лук - это одно из самых главных народных целебных средств. Им всегда лечили простудные, кожные, а также желудочные заболевания, нарывы и опухоли, зубные, головные боли. Кроме того, женщины брали лук для лечения волос и кожи. После мытья головы, в луковой шелухе волосы становились сильными и блестящими.

Приметы в Луков день:


  • Молочные облака в этот день предвещают скорое похолодание.
  • Листья с вишни не до конца опали – снега долго не будет.
  • На луке слишком много шелухи - будет очень морозная зима.

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