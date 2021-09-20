Что можно и нельзя делать в день памяти преподобного Макария Оптинского 20 сентября 2021 года. Молитва святому

Святой Макарий—в миру Михаил Иванов—был тихим и кротким ребенком и подростком: шумным играм и забавам он предпочитал чтение, молитву и игру на скрипке. Когда ему было всего пять лет, умерла его мать, и ребенок еще больше отдалился от шумного веселья сверстников.
Около 1801 года Михаил вместе со своими братьями переехали в дом своей тети, где и получили образование вместе с ее сыном. Когда Михаилу исполнилось четырнадцать лет, то его вместе с братом Алексеем взяли работать помощниками бухгалтеров в районную казну Льгова. Достигнув 22-х лет - Михаил поступил в Плоскую обитель Пресвятой Богородицы. Затем зачислен послушником спустя месяц
В 1814 году он отправился в паломничество в Киев, где приложился к мощам различных святых. На обратном пути он встретил нескольких опытных Старейшин и смог поговорить с ними.
Преподобный Макарий прибыл в Оптину Пустынь в 1834 году, когда ему было 46 лет, и он был уже духовно опытным подвижником: ему не было и 40 лет, когда его назначили духовником в один из монастырей. В Оптиной, будучи мудрым наставником, проявлял кротость и смирение в своих поступках. Святой Макарий никогда ничего не делал без благословения святого Льва. Он приписывал успехи и добрые плоды всех своих начинаний молитвам и советам своих духовный отец, и духовно рос с каждым новым днем.
Однажды одна из духовных дочерей отца Макария была при смерти. Мария попросила отца Макария помолиться, чтобы Бог сохранил ей жизнь, и она снова смогла увидеть своего сына. Старейшина сказал ей, что она выздоровеет и что они оба умрут примерно в одно и то же время.
7 сентября 1860 года отец Макарий скончался.