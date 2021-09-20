Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
20.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Что категорически нельзя делать в Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября: Запрещено употреблять алкоголь – что еще?

2:00:379/20/2021Фото: pixabay.com
0

На Рождество Пресвятой Богородицы запрещено работать, по традиции, как это принято в один из главных церковных праздников.

Вместе с праведными Иоакимом и Анной радуются все верующие

21 сентября отмечается день рождения Пресвятой Богородицы Девы Марии.

Добродетельные Иоахим и Анна ежедневно молились, чтобы у них родился ребенок. Бог ответил на их молитвы и исполнил их просьбу: Он попросил, через ангела, чтобы они привели в мир Деву Марию, женщину, которая должна была родить Спасителя мира.

Вместе с праведными Иоакимом и Анной радуются все верующие. Это происходит потому, что Мать жизни, очищенная Святым Духом от первородного греха, который она унаследовала от своих родителей, своим Чистым рождением принесла радость, рассеяла проклятие и тьму греха и освободила человеческий род от разложения, спасая его от смерти.

На Рождество Пресвятой Богородицы запрещено работать, по традиции, как это принято в один из главных церковных праздников. Также существуют специальные “женские” и “мужские” запреты.

Женщинам нельзя было рукодельничать, чтобы не «опутать» нитками Деву Марию. Мужчинам не разрешалось перечить женщинам, особенно под строгим запретом - обижать своих жен. День называли бабьим, и за любые женские слезы Божья Матерь могла наслать на обидевшего девушку - большие беды.

Кроме того, строжайше запрещалось сквернословить, поскольку Богоматерь строго, даже до немоты, карала тех, кто не следил за языком.

Также в этот день под запретом спиртное. Дурной приметой считаются занятия тяжелым физическим трудом и любыми занятиями по дому — уборкой, готовкой, стиркой, шитьем.

Симоньян объяснила отказ выходить замуж за Кеосаяна
Змея выползла из багажника и убила всю семью с водителем
Трагедия в столице: взрыв автобуса убил 20 солдат
Факты, от которых волосы дыбом: вот что с женщинами вытворяли
Змея выползла из багажника и убила всю семью с водителем
Полицейский РФ изнасиловал 18-летнюю в отделе
Синяк на теле: почему нужно срочно бежать к врачу
«Речи нет, руки нет»: актер Добронравов о перенесенном инсульте
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Лучшая диета для ленивых! -27 килограммов за 4 недели
Сбежавшая Тимановская сделала пугающее заявление
В России девушку засосало насосом в бассейне отеля
Россиянки избили пришедшего на женский пляж мужчину: видео
Скрытый признак скорой смерти: не игнорируйте его
Таких приколов даже в цирке не увидишь, а ведь это спорт: фото
vsenovosti.net
4 мелочи, которые выдают хорошего любовника
Скончалась 25-летняя участница Олимпиады-2016
православиехристианствопраздникиРождество Пресвятой Богородицы
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Соблюдаете запреты?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Когда униформа лучше, чем дизайнерский наряд: фото
И униформа может быть к лицу: фото
Животные, у которых морда - открытая книга: фото
О чем никогда не скажут топ-модели: беспощадная правда

Последние новости

Что категорически нельзя делать в Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября: Запрещено употреблять алкоголь – что еще?
2:00:37 9/20/2021
Что категорически нельзя делать в Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября: Запрещено употреблять алкоголь – что еще?
Месси отказался пожать руку тренеру ПСЖ Почеттино после замены в матче с «Лионом»
1:51:14 9/20/2021
Месси отказался пожать руку тренеру ПСЖ Почеттино после замены в матче с «Лионом»
Что можно и нельзя делать в день памяти преподобного Макария Оптинского 20 сентября 2021 года. Молитва святому
1:30:40 9/20/2021
Что можно и нельзя делать в день памяти преподобного Макария Оптинского 20 сентября 2021 года. Молитва святому
Божественные открытки на Предпразднество Рождества Пресвятой Богородицы
1:15:17 9/20/2021
Божественные открытки на Предпразднество Рождества Пресвятой Богородицы
Луков день: почему 20 сентября категорически запрещено есть луковицы из нового урожая – прочти и запомни
1:00:41 9/20/2021
Луков день: почему 20 сентября категорически запрещено есть луковицы из нового урожая – прочти и запомни
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 20 сентября 2021 в России и мире
12:20:51 9/20/2021
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 20 сентября 2021 в России и мире
Клевые открытки в день рекрутера 20 сентября: Отправь поздравление по WhatsApp
12:15:28 9/20/2021
Клевые открытки в день рекрутера 20 сентября: Отправь поздравление по WhatsApp
БердскИтоги голосования в Бердске: Кого выбрали в депутаты горсовета 17-19 сентября на следующие 5 лет
12:13:23 9/20/2021
Итоги голосования в Бердске: Кого выбрали в депутаты горсовета 17-19 сентября на следующие 5 лет
БердскБердск выбрал в Госдуму "Единую Россию" и коммуниста Новоселова: Итоги голосования
11:33:52 9/19/2021
Бердск выбрал в Госдуму "Единую Россию" и коммуниста Новоселова: Итоги голосования
Погода в Бердске 20 сентября 2021: рабочая неделя начнется с похолодания
11:30:45 9/19/2021
Погода в Бердске 20 сентября 2021: рабочая неделя начнется с похолодания