Что категорически нельзя делать в Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября: Запрещено употреблять алкоголь – что еще?

21 сентября отмечается день рождения Пресвятой Богородицы Девы Марии.
Добродетельные Иоахим и Анна ежедневно молились, чтобы у них родился ребенок. Бог ответил на их молитвы и исполнил их просьбу: Он попросил, через ангела, чтобы они привели в мир Деву Марию, женщину, которая должна была родить Спасителя мира.
Вместе с праведными Иоакимом и Анной радуются все верующие. Это происходит потому, что Мать жизни, очищенная Святым Духом от первородного греха, который она унаследовала от своих родителей, своим Чистым рождением принесла радость, рассеяла проклятие и тьму греха и освободила человеческий род от разложения, спасая его от смерти.
На Рождество Пресвятой Богородицы запрещено работать, по традиции, как это принято в один из главных церковных праздников. Также существуют специальные “женские” и “мужские” запреты.
Женщинам нельзя было рукодельничать, чтобы не «опутать» нитками Деву Марию. Мужчинам не разрешалось перечить женщинам, особенно под строгим запретом - обижать своих жен. День называли бабьим, и за любые женские слезы Божья Матерь могла наслать на обидевшего девушку - большие беды.
Кроме того, строжайше запрещалось сквернословить, поскольку Богоматерь строго, даже до немоты, карала тех, кто не следил за языком.
Также в этот день под запретом спиртное. Дурной приметой считаются занятия тяжелым физическим трудом и любыми занятиями по дому — уборкой, готовкой, стиркой, шитьем.