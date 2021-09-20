Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
19.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Побочные эффекты статинов: Еда и напитки, которых следует избегать при приеме лекарств - повышают риск побочных эффектов

5:34:549/19/2021Фото: piqsels.com
0

Основным преимуществом приема статинов является снижение количества холестерина липопротеинов низкой плотност (ЛПНП) в крови.

Грейпфрут
Грейпфрут и его сок также могут взаимодействовать с рядом других лекарств

Побочные эффекты СТАТИНЫ могут включать мышечные боли, диарею или головные боли. Употребление определенных продуктов или напитков может увеличить риск побочных эффектов статинов.

Основным преимуществом приема статинов является снижение количества холестерина липопротеинов низкой плотност (ЛПНП) в крови. Холестерини ЛПНП - это жирное вещество, которое может склеивать артерии и повышать риск сердечных заболеваний. Статины производят этот эффект, блокируя вещество, необходимое вашему организму для выработки холестерина. Однако определенные продукты и напитки могут противодействовать этому процессу и могут увеличить риск серьезных побочных эффектов от препарата, пишет express.co.uk.

Продукты, богатые витамином К, могут противодействовать разжижающим кровь эффектам некоторых статинов.

Продукты, богатые витамином К, которые рекомендуется употреблять в умеренных количествах, включают:

Спаржа
Брокколи
брюссельская капуста
Цветная капуста
Зеленый лук
Капуста
Петрушка
Шпинат.

Некоторые статины не позволяют организму использовать витамин К для выработки факторов свертывания крови.

Избыток витамина К может значительно усложнить роль статинов.

Продукты с витамином К способствуют образованию здоровых тромбов, однако при использовании статинов, разжижающих кровь, это может стать опасной комбинацией.

Одно из наиболее известных взаимодействий между продуктами и лекарствами - грейпфрут и грейпфрутовый сок.

Некоторые соединения, содержащиеся в грейпфруте и грейпфрутовом соке, могут блокировать действие фермента, который метаболизирует определенные лекарства в кишечнике.

Употребление большого количества грейпфрута и прием статинов может привести к повышению концентрации лекарства в кровотоке, тем самым увеличивая риск побочных эффектов статинов.

Грейпфрут и его сок также могут взаимодействовать с рядом других лекарств.

Грейпфрутовый сок может блокировать действие CYP3A4, что означает, что большее количество лекарства попадает в кровоток и дольше остается в организме.

Поскольку у людей разное количество фермента в тонком кишечнике, грейпфрутовый сок может по-разному влиять на людей, даже если они принимают одно и то же лекарство.

FDA подтвердило, что смешивание грейпфрута и статинов может привести к повышенному риску повреждения печени и мышц.

Эти два побочных эффекта могут даже привести к почечной недостаточности, что является серьезным осложнением.

«Если вы принимаете симвастатин или аторвастатин, избегайте грейпфрута и грейпфрутового сока, поскольку они могут увеличить риск побочных эффектов», - предупреждает British Heart Foundation (BHF).

Симвастатин и аторвастатин - распространенные типы статинов.

«Если вы принимаете статины другого типа, ограничьте потребление грейпфрутового сока очень небольшими количествами, иначе вы можете вообще отказаться от него», - советует BHF.

Фразы, которыми мужчины соблазняют женщин ТОП 10
Когда фотохудожник - юморист, тогда и от коллажа все в восторге
Морозов после пластики: фанаты напуганы
Как убит мэр Кривого Рога: разгадку смерти нашли рядом с трупом
Трагедия в столице: взрыв автобуса убил 20 солдат
Жена Шумахера сделала важное заявление и расплакалась
Красота простых девушек времен СССР
Уже не молодухи, а фору всем дадут: знаменитости за 40
vsenovosti.net
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Факты, от которых волосы дыбом: вот что с женщинами вытворяли
Девушки в стиле Pin Up, 25 ярких фото
30 классных кадров, сделанных в удачное время
Скрытый признак скорой смерти: не игнорируйте его
В Кремле оценили ситуацию с рейтингом «Единой России»
news-z.info
Скандал в РФ: что устроили мусульманки на пляже
Трагедия в Москве: братья убили жениха на свадьбе
Гарантии талибов: что пообещали Узбекистану
еданапиткистатиныпобочный эффектприем лекарствследует избегатьFDABHF
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Принимаете статины?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Контрасты, в которых мы живем: 25 удивительных фото
Однокурсники в бешенстве от поведения 9-летней студентки МГУ
news-z.info
Стала известна причина внезапного визита Асада в Москву
10 великих политиков, которые изменили ход мировой истории: фото

Последние новости

Побочные эффекты статинов: Еда и напитки, которых следует избегать при приеме лекарств - повышают риск побочных эффектов
5:34:54 9/19/2021
Побочные эффекты статинов: Еда и напитки, которых следует избегать при приеме лекарств - повышают риск побочных эффектов
Симптомы рака: цвет вашей мочи сигнализирует о смертельно опасном заболевании
5:30:32 9/19/2021
Симптомы рака: цвет вашей мочи сигнализирует о смертельно опасном заболевании
Диета при диабете: четыре распространенных фрукта на завтрак, которых категорически запрещены
5:03:03 9/19/2021
Диета при диабете: четыре распространенных фрукта на завтрак, которых категорически запрещены
Лунный календарь недвижимости на сентябрь 2021 года: заключение сделок, покупка недвижимости, опасные дни
3:00:29 9/19/2021
Лунный календарь недвижимости на сентябрь 2021 года: заключение сделок, покупка недвижимости, опасные дни
Мощный всплеск на Солнце: Сильная магнитная буря в середине сентября нанесет удар по метеопатам
2:00:23 9/19/2021
Мощный всплеск на Солнце: Сильная магнитная буря в середине сентября нанесет удар по метеопатам
В день рекрутера изумительные открытки для поздравлений
1:45:50 9/19/2021
В день рекрутера изумительные открытки для поздравлений
Что означает Полнолуние в знаке Овна 21 сентября и как зарядиться энергией Луны до конца 2021
1:00:04 9/19/2021
Что означает Полнолуние в знаке Овна 21 сентября и как зарядиться энергией Луны до конца 2021
Разбившийся гидросамолет с двумя погибшими нашли на болотах в ХМАО: Скончались бизнесмен с супругой
11:36:28 9/19/2021
Разбившийся гидросамолет с двумя погибшими нашли на болотах в ХМАО: Скончались бизнесмен с супругой
БердскЕще 12 человек умерли от коронавируса за сутки на 19 сентября в Новосибирской области: В том числе 42-летний пациент
11:17:28 9/19/2021
Еще 12 человек умерли от коронавируса за сутки на 19 сентября в Новосибирской области: В том числе 42-летний пациент
Сильные обряды в день осеннего равноденствия 22 сентября: На здоровье и благополучие
11:00:13 9/19/2021
Сильные обряды в день осеннего равноденствия 22 сентября: На здоровье и благополучие