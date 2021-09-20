Побочные эффекты статинов: Еда и напитки, которых следует избегать при приеме лекарств - повышают риск побочных эффектов

Побочные эффекты СТАТИНЫ могут включать мышечные боли, диарею или головные боли. Употребление определенных продуктов или напитков может увеличить риск побочных эффектов статинов.
Основным преимуществом приема статинов является снижение количества холестерина липопротеинов низкой плотност (ЛПНП) в крови. Холестерини ЛПНП - это жирное вещество, которое может склеивать артерии и повышать риск сердечных заболеваний. Статины производят этот эффект, блокируя вещество, необходимое вашему организму для выработки холестерина. Однако определенные продукты и напитки могут противодействовать этому процессу и могут увеличить риск серьезных побочных эффектов от препарата, пишет express.co.uk.
Продукты, богатые витамином К, могут противодействовать разжижающим кровь эффектам некоторых статинов.
Продукты, богатые витамином К, которые рекомендуется употреблять в умеренных количествах, включают:
Спаржа
Брокколи
брюссельская капуста
Цветная капуста
Зеленый лук
Капуста
Петрушка
Шпинат.
Некоторые статины не позволяют организму использовать витамин К для выработки факторов свертывания крови.
Избыток витамина К может значительно усложнить роль статинов.
Продукты с витамином К способствуют образованию здоровых тромбов, однако при использовании статинов, разжижающих кровь, это может стать опасной комбинацией.
Одно из наиболее известных взаимодействий между продуктами и лекарствами - грейпфрут и грейпфрутовый сок.
Некоторые соединения, содержащиеся в грейпфруте и грейпфрутовом соке, могут блокировать действие фермента, который метаболизирует определенные лекарства в кишечнике.
Употребление большого количества грейпфрута и прием статинов может привести к повышению концентрации лекарства в кровотоке, тем самым увеличивая риск побочных эффектов статинов.
Грейпфрут и его сок также могут взаимодействовать с рядом других лекарств.
Грейпфрутовый сок может блокировать действие CYP3A4, что означает, что большее количество лекарства попадает в кровоток и дольше остается в организме.
Поскольку у людей разное количество фермента в тонком кишечнике, грейпфрутовый сок может по-разному влиять на людей, даже если они принимают одно и то же лекарство.
FDA подтвердило, что смешивание грейпфрута и статинов может привести к повышенному риску повреждения печени и мышц.
Эти два побочных эффекта могут даже привести к почечной недостаточности, что является серьезным осложнением.
«Если вы принимаете симвастатин или аторвастатин, избегайте грейпфрута и грейпфрутового сока, поскольку они могут увеличить риск побочных эффектов», - предупреждает British Heart Foundation (BHF).
Симвастатин и аторвастатин - распространенные типы статинов.
«Если вы принимаете статины другого типа, ограничьте потребление грейпфрутового сока очень небольшими количествами, иначе вы можете вообще отказаться от него», - советует BHF.