Запрещает ли церковь работать и убираться, шить и делать заготовки 20 сентября в Предпразднество Рождества Пресвятой Богородицы?

21 сентября - Рождество Девы Марии - один из самых главных праздников в православной церкви. Согласно легенде, родители Марии, Иоахим и Анна, были бездетны в течение многих лет. Что в те времена было не в почете и сильно осуждалось всеми людьми, в том числе Церковью. Однажды Иоахим принес в храм подношения Господу, но священник их не принял, ссылаясь на то, что у него нет детей, и он не достоин этого делать.
Это очень расстроило Иоахима, и он на время ушел из дома молиться в лесу. Его жена Анна - тоже усердно молилась у себя дома. И их молитвы были услышаны - к супругам явился ангел и рассказал, что у них родится девочка, которую нужно назвать Марией. Родители так и сделали. Через 9 месяцев на свет появилась девочка, которую отдали в три года на служение в монастырь.
Традиции праздника
Божью Матерь по праву считают покровительницей семьи, поэтому, в первую очередь, это семейное торжество. Кроме посещения церкви, где необходимо прочитать молитву Богоматери и посетить святую службу. Кроме того в праздник у Божией Матери можно попросить помощи для своей семьи - считается, что семьям она особенно помогает.
В домашней обстановке устраивается торжественный ужин или обед - но без алкоголя.
Что нельзя делать в Рождество Богородицы
День Рождения Девы Марии - один из главнейших церковных праздников, поэтому 21 сентября нельзя совершать грехи.
Запрещается работать в праздник, особенно под запретом физический труд, в частности уборка, рубка дров, починка. А того, кто нарушает запрет - может получить наказание.