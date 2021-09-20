Оберег на семейное счастье в Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября 2021 года: Чтобы в семье не было разлада и любовниц

Рождество Пресвятой Девы Марии - одно из самых почитаемых торжеств в святые дни. В этот день в храмах вспоминают, что предшествовало появлению Богородицы в этом мире.
Ее родители - праведные Иоаким и Анна долго не могли иметь детей. Это их очень огорчало, но они не сдавались и постоянно молились. Однажды к каждому из супругов пришел ангел и рассказал, что у них родится дочь, которая поможет спасти мир. Также ангел сказал, чтобы девочку назвали Марией. Когда родилась Мария, родители пообещали отдать ее на служение Господу, и как только ей исполнилось три года, то Марию отправили в монастырь на службу.
В народе день рождения Богородицы также очень почитаемый и любимый праздник. Многие проводят его по народным традициям, с обрядами, запретами и приметами.
Празднуя этот день, обязательно собирались семьями, что провести праздник в тихом семейном кругу. Ведь, считается, что Богородица - покровительница семьи. Также старались в этот день не допустить каких-либо семейных ссор или других неурядиц.
21 сентября делали обереги для дома. Для этого срывали веточки с дерева рябины, попросив обязательно у него прощения за то, что пришлось взять плоды.
Ветви рябины несли к себе домой. И по три штучки клали на каждом подоконнике. Сделайте небольшой букет и прикрепите его над входной дверью. Рябина весь следующий год защищала от негативного влияния от входящих людей. А на подоконнике от ссор в доме.