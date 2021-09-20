Что должно быть на праздничном столе в Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября

21 сентября отмечается церковный праздник Рождество Пресвятой Богородицы. Для верующих людей, в первую очередь, это Праздник Рождества Пресвятой Богородицы и обновления рода человеческого. Мария рождается, растет, воскресает и готовится стать Матерью Великого Спасителя.
Иоаким был мягким человеком, благочестивым, воспитанным в законе Божьем. Живя благоразумно и ходя пред Богом, он состарился бездетным: годы его расцвета не обеспечили продолжения его рода. Анна также была боголюбивая, благоразумна, но бесплодна; она жила в согласии со своим мужем, но была бездетна. Иоахим и его супруга очень горевали, что у них нет преемника, который мог бы продолжить их род; однако искра надежды не погасла в них полностью: оба усиленно молились о даровании им ребенка, чтобы продолжить их род.
И их молитва была услышана. Ангел предстал перед обоими родителями, рассказав, что у них родится великая дочь, которую нужно назвать Марией. Через девять месяцев Анна родила девочку, которую полностью посвятили Богу.
Православный народ очень чтит Рождество Богородицы, соблюдая все традиции и приметы дня. Его обязательно встречают в семейном кругу за праздничной трапезой.
На столе обязательно должны стоять пироги, с самыми разными начинками, любимые блюда женщин и детей, Богородица очень любит детей! Раньше мужчины на этот праздник приносили из леса уток — поэтому блюда из птицы также будут правильным блюдом на праздничном столе. Прекрасное дополнение — сезонные фрукты, ягоды и овощи!