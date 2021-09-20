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Подходящие дни для консервации урожая в сентябре 2021 года по лунному календарю: Заготовки будут храниться на ура !

11:00:409/20/2021Фото: pixabay.com
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Такой способ представляет собой обработку продукции, для уничтожения микроорганизмов, вызывающих ее порчу, или создание для них неблагоприятных условий для активности.

Консервы можно приготовить как в домашних, так и в производственных условиях

Консервирование, способ сохранения пищевых продуктов от порчи путем их хранения в герметично закрытой таре, а затем тепловой стерилизации.

Люди, особенно славяне, испокон занимались изготовлением запасов на зиму. Это желание заложено в них самой природой. Это делается для того, чтобы овощи хранились длительный срок. Поэтому используются различные методы. Одним из самых популярных вариантов — консервирование. Такой способ представляет собой обработку продукции, для уничтожения микроорганизмов, вызывающих ее порчу, или создание для них неблагоприятных условий для активности. Овощные консервы можно приготовить как в домашних, так и в производственных условиях. Причем в любом случае, как правило, используются одни и те же методы и приемы.

На примере кабачков рассмотрим, какие ингредиенты потребуются для консервации:

- 10 килограмм молодых кабачков;

- корень хрена (50 г);

- чеснок (4 шт.);

- укроп (3 пучка);

- стручок горького перца.

Для заливки:

- литр воды;

- листья вишневого дерева;

- эстрагон;

- соль (80 г);

- черная смородина (по усмотрению).

По лунному календарю, наилучшими днями для консервирования будут все дни с растущей луной. Растущая луна будет С 8 по 20 сентября 2021. Поэтому смело выбирайте подходящий для вас день и начинайте делать свои запасы на долгую морозную и снежную зиму.

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