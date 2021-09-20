Подходящие дни для консервации урожая в сентябре 2021 года по лунному календарю: Заготовки будут храниться на ура !

Консервирование, способ сохранения пищевых продуктов от порчи путем их хранения в герметично закрытой таре, а затем тепловой стерилизации.
Люди, особенно славяне, испокон занимались изготовлением запасов на зиму. Это желание заложено в них самой природой. Это делается для того, чтобы овощи хранились длительный срок. Поэтому используются различные методы. Одним из самых популярных вариантов — консервирование. Такой способ представляет собой обработку продукции, для уничтожения микроорганизмов, вызывающих ее порчу, или создание для них неблагоприятных условий для активности. Овощные консервы можно приготовить как в домашних, так и в производственных условиях. Причем в любом случае, как правило, используются одни и те же методы и приемы.
На примере кабачков рассмотрим, какие ингредиенты потребуются для консервации:
- 10 килограмм молодых кабачков;
- корень хрена (50 г);
- чеснок (4 шт.);
- укроп (3 пучка);
- стручок горького перца.
Для заливки:
- литр воды;
- листья вишневого дерева;
- эстрагон;
- соль (80 г);
- черная смородина (по усмотрению).
По лунному календарю, наилучшими днями для консервирования будут все дни с растущей луной. Растущая луна будет С 8 по 20 сентября 2021. Поэтому смело выбирайте подходящий для вас день и начинайте делать свои запасы на долгую морозную и снежную зиму.