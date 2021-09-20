21 сентября – Полнолуние: как правильно загадать желание – три простых, но действенных способа

Уборочная луна-самая большая и яркая полная луна года. Для крестьян это знаменует окончание летнего сезона сбора урожая. Эта луна восходит раньше и обеспечивает больше света огородникам после захода солнца, чтобы они могли продолжить сбор урожая.
Астрологически Луна является ближайшей планетой, которая влияет на воды на Земле. В натальной карте Солнце представляет сознательную волю, личность и самоактуализацию, в то время как Луна представляет подсознание, чувства и инстинкты. Луна также проходит через одно из 12 созвездий. Он находится либо во Льве, либо в Деве, либо в Весах, поэтому он дает нам определенные энергии, на которые влияют звездные созвездия.
Урожайная Луна 2021 года будет в Овне. Овен - Действие: лидерство, авторитет, возрождение, духовное обращение или сила воли.
Тем не менее, Овен-это первый знак Зодиака: это наполняет Урожайную Луну энергией нового начала, это увеличивает наше желание свободы, новых впечатлений и снижает нашу терпимость к скуке и ограничениям.
Это космическое событие хочет, чтобы мы делали то, что мы любим, что заставляет нас сиять, что возбуждает нас, что заставляет нас чувствовать себя полностью живыми, и погружаться в это глубже.
Три способа загадать желание:
- Выберите специальную (для вас) монету. Определитесь со своим желанием.Подбросьте свою монетку вверх, произнося свое желание вслух.
- Запишите на листочке и положите его под подушку, главное напишите максимально конкретно. Тогда, во сне может прийти ответ, скоро ли оно исполнится.
- Загадайте с помощью свечи и луны. Зажгите свечу в полнолуние. Напишите самое заветное желание и сожгите листок над свечой.