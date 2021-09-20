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20.09
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Главный обряд первого осеннего Полнолуния на успешное окончание 2021 года

2:00:339/20/2021Фото: pixabay,com
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Противостояние Солнца и Луны, происходящее в любое Полнолуние, всегда сигнализирует о творческом напряжении между тем, кем мы хотим быть, и тем, кем, по нашему мнению, мы должны быть.

Попросите свое Высшее Я о руководстве, призвав Духов помощи

Луна Урожая-это Полнолуние, наиболее близкое к Осеннему равноденствию. В Северном полушарии это событие сигнализирует о начале осени и необходимости сбора урожая: оно имело особое значение для древних народов и считалось очень кармическим временем.

Луна в 9°08’ Овна присоединяется к ретроградному Хирону и противостоит Солнцу в Весах, освещая динамику отношений, которую необходимо изменить или освободить, и освещая раны, связанные с нашей самооценкой, нашей сексуальностью и нашей потребностью в свободе.

Противостояние Солнца и Луны, происходящее в любое Полнолуние, всегда сигнализирует о творческом напряжении между тем, кем мы хотим быть, и тем, кем, по нашему мнению, мы должны быть. В данном случае задействована ось Овен-Весы: эта динамика поднимает тему "я против других", которая сильно проявляется во всех наших отношениях.

1. Создайте обстановку

Зажгите свечи, сожгите благовония и включите расслабляющую музыку.

Достаньте ваши любимые кристаллы, драгоценные камни, карты оракула и любые другие энергетические инструменты, которые вам нравятся, и поместите их прямо в свет Полной Луны (если это возможно).

2. Попросите совета

Попросите свое высшее Я о руководстве, призвав духов помощи, предков и наставников. Используйте любое заклинание, какое хотите, или просто попросите их подойти к вам.

Будьте присутствующими и откройте себя, чтобы получить то, что они передают.

3. Ложитесь спать - во сне к вам придут все ответы. Если этого не произошло, значит наблюдайте за следующим днем. Тогда, в мелочах, вы сможете отыскать для себя ответ, собрав пазл из присутствующих намеков дня.

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