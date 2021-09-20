Главный обряд первого осеннего Полнолуния на успешное окончание 2021 года

Луна Урожая-это Полнолуние, наиболее близкое к Осеннему равноденствию. В Северном полушарии это событие сигнализирует о начале осени и необходимости сбора урожая: оно имело особое значение для древних народов и считалось очень кармическим временем.
Луна в 9°08’ Овна присоединяется к ретроградному Хирону и противостоит Солнцу в Весах, освещая динамику отношений, которую необходимо изменить или освободить, и освещая раны, связанные с нашей самооценкой, нашей сексуальностью и нашей потребностью в свободе.
Противостояние Солнца и Луны, происходящее в любое Полнолуние, всегда сигнализирует о творческом напряжении между тем, кем мы хотим быть, и тем, кем, по нашему мнению, мы должны быть. В данном случае задействована ось Овен-Весы: эта динамика поднимает тему "я против других", которая сильно проявляется во всех наших отношениях.
1. Создайте обстановку
Зажгите свечи, сожгите благовония и включите расслабляющую музыку.
Достаньте ваши любимые кристаллы, драгоценные камни, карты оракула и любые другие энергетические инструменты, которые вам нравятся, и поместите их прямо в свет Полной Луны (если это возможно).
2. Попросите совета
Попросите свое высшее Я о руководстве, призвав духов помощи, предков и наставников. Используйте любое заклинание, какое хотите, или просто попросите их подойти к вам.
Будьте присутствующими и откройте себя, чтобы получить то, что они передают.
3. Ложитесь спать - во сне к вам придут все ответы. Если этого не произошло, значит наблюдайте за следующим днем. Тогда, в мелочах, вы сможете отыскать для себя ответ, собрав пазл из присутствующих намеков дня.