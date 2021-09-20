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Погода в Бердске 20 сентября 2021: рабочая неделя начнется с похолодания

11:30:459/19/2021Фото: pixabay.com
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С 20 сентября убирали пчел, а вместе с этим и собирали лук.

С этого дня не только убирали лук, но и торговали им

Рабочая неделя в Бердске начнется с похолодания. С утра температура воздуха понизится до +4, +6 градусов. Будет расходиться дождь. К обеду температура останется на +6 градусах, а дождь разойдется и пройдет до самого вечера. ветер изменится на юго-западный 1.4 м/с. С порывами до 5 м/c. Давление повысится и составит 742 мм ртутного столба. При относительной влажности воздуха 86%.

20 сентября в народе отмечается Луков день, в православии - Созонт и Лука. в этот день почитается память преподобного Луки, который с 975 года был третьим игуменом в Спасовой обители, расположенной недалеко от Константинополя. Монахи обители вели строгую подвижническую жизнь.

С 20 сентября убирали пчел, а вместе с этим и собирали лук. Урожай собирали всю неделю. С этого дня не только убирали лук, но и торговали им.

В этот день применяли лук и в гаданиях. Их использовали при снятии разных видов порчи, изготовлении оберегов, а также для лечения бессонницы или защиты от ночных кошмаров. Например, чтобы улучшить сон, выращивали лук и чеснок прямо в спальне.

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