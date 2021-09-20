20 маленьких вещей, которые женщины делают, а парни действительно "тайно" их любят

Независимо от того, начинает ли парень встречаться с женщиной или находится с ней в серьезных отношениях, есть некоторые милые вещи, которые девушки делают, которые нравятся парням.
И обычно она делает это, не задумываясь дважды, пишет yourtango.com.
Хотя бывает сложно сказать, чего хотят мужчины, есть определенные, тонкие поступки, которые делают женщины, которые втайне нравятся парням.
Есть много странных вещей, которые парни находят привлекательными, включая мелкие привычки и поступки, о которых вы, вероятно, даже не подозреваете. Но какие они?
Вот 20 вещей, которые делают девушки, которые парни (втайне) любят.
1. Положить голову ему на грудь.
Когда вы лежите на диване перед телевизором или в постели после долгого дня, это одно из лучших ощущений, когда женщина кладет голову вам на грудь и кладет на вас руку.
2. Просить поддержки.
Как мужчинам, нам нравится чувствовать, что мы защищаем их, а это означает, что она чувствует себя в безопасности в наших руках.
На самом деле, это одна из самых привлекательных вещей, которые делают девушки.
3. Делаем первый ход.
На парней всегда оказывается давление, чтобы они всегда были инициаторами. Иногда он может не знать, слишком ли напористый или слишком много пишет.
Он может переосмыслить это и вообще не писать вам, что заставит вас задуматься. Первый шаг поможет вам обоим.
4. Сначала отправьте ему текстовое сообщение.
то, что девушки делают, что любят парни - сначала пишите ему
Парни тоже любят чувствовать привязанность, и если вы ему действительно нравитесь, он будет думать о вас. Отправка ему короткого сообщения скрасит его день и зажжет хороший разговор.
5. Сказать ему, что вы его цените.
Некоторые люди более ласковы, чем другие, и в этом нет ничего плохого.
Просто помните, если мужчина приложит много усилий к вашим отношениям (как он и должен), он никогда не будет жаловаться на то, что вы его цените.
6. Расскажите ему, что вы на самом деле чувствуете.
Хотя он должен уметь читать ваши чувства по вашим действиям, некоторым парням нужен более прямой подход.
Это заставит его почувствовать тепло и туман внутри.
7. Прикусывает губу во время поцелуя.
Я не осознавал, насколько это здорово, пока однажды моя девушка случайно не сделала это. Кусание губ - еще одна привлекательная вещь, которую девушки делают во время страстного поцелуя.
Не все парни согласны с этим, поэтому заранее сообщите о его стиле поцелуев .
8. Играет с его волосами во время вождения.
Если вы едете из дробовика, протяните руку и слегка почешите его затылок, это обязательно вызовет у него улыбку.
(Но не отвлекайте его слишком сильно - он за рулем!)
9. Хвастаться им в социальных сетях.
то, что девушки делают, что любят парни - хвастаться им в социальных сетях Фотография: Getty
Некоторые девушки переборщили с этим - вроде бы, переборщили.
Но если ваш парень делает что-то хорошее для вас, никогда не помешает поговорить об этом или сфотографировать импровизированный ужин, который он устроил, когда вы вернулись с работы.
10. Носить его одежду.
Это покажет ему, что вы цените его и готовы поделиться своей признательностью и любовью к нему со всем миром.
11. На самом деле слушаю.
Женщины лучше всех знают, что слушание - это не просто пассивное занятие. Это действие, и оно требует усилий.
Иногда у парня происходит что-то важное в его жизни, он работает над достижением цели или просто переживает из-за работы.
12. Установите зрительный контакт.
Когда вы садитесь, смотрите ему в глаза и искренне ведите разговор о чем-то важном для него. Это даст ему понять, что вы заботитесь (даже если он уже заботится).
13. Писать ему текстовые сообщения, когда вы гуляете с друзьями.
Я слышал несколько очень плохих историй о парнях, которые безумно ревнивы или не «позволяют» своей девушке встречаться с друзьями, особенно с другими парнями.
Хотя я понимаю опасения, мужчина должен быть достаточно безопасным в своих отношениях (и достаточно доверять своей девушке), чтобы не беспокоиться каждую секунду, когда она отсутствует без него.
Если у вас есть мужчина, который достаточно зрел, чтобы посоветовать вам хорошо провести время, пишите ему время от времени в течение ночи, просто чтобы поздороваться.
Это заставит его улыбнуться и даст понять, что вы все еще думаете о нем, когда вас нет дома.
14. Быть нежным.
то, что девушки делают, что любят парни - быть ласковыми Фотография: Getty
Вам не обязательно набрасываться на него на публике, но такие мелочи, как взять его за руку, когда вы идете, обнимать его в очереди в продуктовом магазине или засовывать свою руку в его руку, когда вы идете на вечеринку , заставят его почувствовать себя рядом с вами и дайте ему понять, что вы горды быть с ним.
15. Удивить его угощениями.
Мелочи имеют большое значение - особенно бесплатный пончик.
16. Устроить его встречу с вашими друзьями.
Мужчин относительно легко угодить. Когда мы так говорим, мы серьезно.
Такая простая вещь, как приглашение его с друзьями, действительно может подтвердить, что вы гордитесь тем, что он присутствует в вашей жизни.
17. Давая ему слова утверждения.
Нам не нужно многое, чтобы оставаться счастливыми, и мы действительно любим делать что-то для нашей девушки, чтобы она чувствовала себя особенной.
При этом отношения - это улица с двусторонним движением. Подтверждение через слова подтверждения помогает мужчинам чувствовать себя особенными и более защищенными.
18. Планирование свидания.
Хорошая новость заключается в том, что мужчине не нужны большие романтические жесты, чтобы сделать его счастливым.
Но время от времени организация свиданий может снять с мужчину необходимость все спланировать. К тому же это заставит его чувствовать себя хорошо.
19. Вспоминать, что ему нравится, а что нет.
Девушка, которая обращает внимание, обязательно заставит вас почувствовать себя особенным.
Может быть, вы приготовите ему его любимое блюдо или сделаете для него плейлист Spotify с его любимыми песнями.
20. Напомните ему, как сильно вы его любите.
Влюбиться непросто. Это требует много работы, и есть масса милых и очаровательных способов делать то, что нравится парням.
Просто положите ему в карман записку, чтобы найти ее днем, или поцелуйте его в щеку, пока смотрите телевизор.
Эти мелочи заставят его (и вас) улыбнуться.