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Прорыв в пандемии: Вакцинированные группы с самым высоким риском госпитализации и смерти от ковида выявлены с помощью нового инструмента QCovid

9:00:519/19/2021Фото: pxfuel.com
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Исследователи сообщают, что было относительно мало госпитализаций или смертей, связанных с COVID-19, в группе, получившей вторую дозу какой-либо вакцины.

шприцы
Исследователи разработали кумулятивные оценки риска для расчета риска госпитализации или смерти людей от COVID-19 после одной или двух доз вакцины
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Исследователи из Оксфордского университета сегодня сообщили о результатах вакцинации людей, которые подвергаются наибольшему риску заражения COVID-19 в тяжелой форме, ведущей к госпитализации или смерти, через 14 дней после вакцинации второй дозой, когда следует ожидать значительного иммунитета.

В статье, опубликованной в British Medical Journal, они пишут, что, обновив инструмент QCovid, разработанный в 2020 году, который напрямую повлиял на политику Великобритании в феврале 2021 года, добавив 1,5 миллиона человек в феврале 2021 года к списку тех, кому рекомендовано защищать, они могут выявить группы повышенного риска госпитализации или смерти от COVID-19, пишет medicalxpress.com.

Они использовали национальные связанные наборы данных из общей практики , национальной иммунизации и тестирования SARS-CoV-2, данных реестра смертей и эпизодов в больницах, чтобы проанализировать выборку из более чем 6,9 млн вакцинированных взрослых, из которых 5,2 млн получили обе дозы вакцины, что было представитель населения Великобритании в целом. Эта выборка включала 2031 случай смерти от COVID-19 и 1929 случаев госпитализации, связанных с COVID-19, из которых 81 смерть и 71 госпитализация произошли через 14 или более дней после введения второй дозы вакцины.

Основываясь на этом, исследователи разработали кумулятивные оценки риска для расчета риска госпитализации или смерти людей от COVID-19 после одной или двух доз вакцины. Эти оценки учитывают такие факторы, как возраст, пол, этническую группу и фоновую частоту инфекций COVID, и, в частности, подчеркивают повышенный риск:

Те, у кого иммуносупрессия в результате химиотерапии, недавней трансплантации костного мозга или солидных органов или ВИЧ / СПИДа.
Людям с неврологическими расстройствами, включая деменцию и болезнь Паркинсона.
Жильцы домов престарелых и люди с хроническими заболеваниями, включая синдром Дауна.

Джулия Хипписли-Кокс, профессор клинической эпидемиологии и общей практики Оксфордского университета, соавтор статьи, сказала:

«Великобритания была первой страной, где была внедрена программа вакцинации, и у нее есть одни из лучших данных клинических исследований в мире. Мы разработали этот новый инструмент с использованием базы данных QResearch, чтобы помочь NHS определить, какие пациенты подвергаются наибольшему риску серьезных исходов, несмотря на вакцинацию для целевого вмешательства. Этот новый инструмент также может информировать врачей и пациентов об уровне риска в ходе обсуждений, помогая совместно принимать решения ».

Исследователи сообщают, что было относительно мало госпитализаций или смертей, связанных с COVID-19, в группе, получившей вторую дозу какой-либо вакцины, а это означает, что исследованию не хватало статистической мощности, чтобы определить, являются ли группы, перечисленные выше, больше или меньше в риск после второй дозы вакцины по сравнению с после первой дозы.

Кроме того, они не делали различий между типами предлагаемой вакцинации и признали, что их исследование могло быть ограничено такими факторами, как воздействие, поскольку, например, род занятий не является чем-то, что часто регистрируется в общей врачебной практике или в больничных записях.

Азиз Шейх, профессор исследований и развития первичной медико-санитарной помощи и директор Института Ашера в Эдинбургском университете и соавтор статьи, сказал:

Это огромное национальное исследование более 5 миллионов человек, вакцинированных двумя дозами по всей Великобритании, показало, что небольшое меньшинство людей по-прежнему подвержено риску госпитализации и смерти от COVID-19. Наш калькулятор риска помогает выявить тех, кто остается в группе риска после вакцинации ».

«Наш новый инструмент QCovid, разработанный с помощью экспертов со всей Великобритании, был разработан для выявления лиц с высоким риском, которым могут быть полезны такие вмешательства, как бустерные дозы вакцины или новые методы лечения, такие как моноклональные антитела, которые могут помочь снизить риск прогрессирования инфекции SARS-CoV-2 до серьезных исходов COVID-19 ».

Исследователи надеются, что эти данные могут быть использованы в различных медицинских учреждениях для информирования тех, кто с большей вероятностью подвержен риску, и потенциально помогут определить приоритеты для дальнейших испытаний вакцин, бустеров или будущих профилактических методов лечения.

Профессор Хипписли-Кокс заключает:

«Индивидуальный риск всегда будет зависеть от индивидуального выбора, а также от текущей распространенности заболевания, однако мы надеемся, что этот новый инструмент поможет в принятии совместных решений и более индивидуальной оценке риска».

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