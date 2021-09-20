Эксперт по свиданиям называет ошибки, которые пары допускают на первом свидании: возможно, и у вас такие случались

Эксперт по знакомствам Кейт Тейлор из Великобритании проанализировала новые данные с сайта Ourtime.
Выявленные ошибки, совершаемые одиночками на первом свидании, могут испортить шансы
Темы, которых следует избегать, включают упоминание о Брексите и предыдущих операциях или недугах.
Эксперт по свиданиям выявил ошибки, которые вы могли совершить на первом свидании, добавив, что «краткость - ключ к романтике», пишет dailymail.co.uk.
Эксперт по знакомствам Кейт Тейлор из Великобритании не новичок в мире онлайн-знакомств после знакомства со своим мужем через платформу онлайн-знакомств.
Гуру любви, который предлагает простые практические советы людям старше 50 лет по поиску любви на сайте знакомств Ourtime, изучил данные нового опроса, чтобы выяснить, какие ошибки одинокие люди делают на первом свидании, которые могут стоить им шанса на любовь.
От политики до болезней Кейт рассказала эксклюзивно FEMAIL, чего нельзя делать на свидании ...
ГОВОРЯ О БРЕКСИТЕ
«Он разделил страну, не позволяйте ему разделить ваше свидание», - говорит Кейт. «Где бы вы ни стояли на референдуме, это не подходящий разговор для первого свидания».
Далее она говорит, что почти 50% свиданий говорят, что разговор о чем-либо политическом заставит их проголосовать за то, чтобы «оставить» дату.
«Почему ты должен молчать?» она спрашивает. «Потому что лучше избегать спорных тем, пока вы не получите более всестороннее понимание друг друга. Не имея ничего другого, чтобы разбавить его, ваш громкий монолог об иммиграции заставит вас казаться сосредоточенным исключительно на политике ».
Позже в отношениях это будет лишь одна из многих тем, которые вам нравятся. Если сомневаетесь, продолжайте светскую беседу. Книги, фильмы, места отдыха ... представьте, что вы флиртуете с особенно сексуальным парикмахером ».
ВЫХОДИТ НА УЖИН
По словам Кейт, когда вы выбираете, чем заняться на первом свидании, краткость - ключ к романтике.
«Идеальное первое свидание длится всего 90 минут; дает вам достаточно времени, чтобы проверить, есть ли влечение и вы можете наслаждаться обществом друг друга, но при этом заставляет вас хотеть большего », - объясняет она.
Итак, ужин закончился, а обед уже ВХОДИТ. Ужин хорош в более поздних отношениях, когда вы уже знаете друг друга и любите друг друга и можете с радостью согласиться на трехчасовое свидание ».
Эксперт по свиданиям говорит, что они слишком много для первого свидания: 61% одиноких считают, что для них идеальное свидание - это обед.
Она добавляет: «Или попробуйте другие более быстрые свидания, например, поиграйте в настольные игры в кафе (6% наших синглов любят это), или бросьте вызов друг другу в битве в видеоиграх».
Беспокойство из-за отказа
Кейт говорит, что онлайн-знакомства - это не просто поиск новых долгосрочных отношений.
«Речь также идет об активизации вашей социальной жизни, пробуя новые занятия, знакомясь с новыми людьми и узнавая, что вы действительно ищете», - добавляет она. «Лучший способ сделать это - написать разным людям и встретиться для веселых, мимолетных, первых свиданий без давления».
«Вначале попробуйте увидеть« ротацию »людей, пока не решите стать эксклюзивным с одним из них».
Таким образом, вы обнаружите, насколько вы совместимы - и насколько они заинтересованы, - и не будете опустошены, если что-то выйдет из строя на раннем этапе. Даты ротации должны быть несексуальными (мы вернемся к этому позже).
Кейт рассказала, как исследование показало, что 10% одиночек получают удовольствие от игры без всяких условий, в то время как 16% с оптимизмом смотрят на то, чтобы найти кого-то подходящего для них.
ГОВОРЯ О СВОИХ КОЛПАЧКАХ
Согласно исследованию, 77% одиноких говорят, что проблемы с туалетом возглавляют список запрещенных разговоров.
«К сожалению, нервы, острая еда и алкоголь иногда могут разрушить вашу сантехнику, поэтому вы можете обнаружить, что эта тема витает в воздухе (так сказать)», - объясняет она.
Но даже в этом случае не обсуждайте это. Сохраняйте атмосферу таинственности. И принесите освежитель воздуха.
РАЗГОВОР ОБ ОПЕРАЦИЯХ ИЛИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
Пока мы говорим о том, чего не следует говорить, избегайте упоминаний о проблемах со здоровьем. Без какого-либо контекста разговор о болезни создает впечатление, что вы ищете сочувствия, заботливой медсестры или, по крайней мере, аспирина.
Если у вас есть хроническое заболевание, о котором люди должны знать, можно вскользь упомянуть о нем перед встречей. Например, «Иногда мои ноги становятся жесткими, поэтому я не хочу играть в гольф - а как насчет того, чтобы пойти в кино?» Но держите разговор легким и кратким.
ИМЕЮЩИЙ СЕКС
Кейт советует забыть о правиле трех свиданий, потому что исследования показывают, что свидания старше 50 предпочитают откладывать секс примерно до 7-го свидания.
«Это не из-за недостатка уверенности в себе - мы знаем, что одинокие люди старше 50 очень уверены в себе и даже могут говорить о сексе без смущения», - говорит Кейт. «Фактически, исследования показали, что сексуальная уверенность растет с возрастом».
Она добавляет: «Ожидание секса - это просто создание предвкушения и сохранение секса для партнеров, с которыми у вас уже сложилась химия и совместимость».
«Используйте эти первые шесть свиданий, чтобы узнать друг друга. Ожидание секса также помогает справиться с любым отказом (например, с привидениями), так как вы гораздо менее эмоционально вовлечены».
НЕ УСТАНАВЛИВАЮТ ВЫСОКИХ СТАНДАРТОВ
«Говоря о привидениях, если вы заметили какое-либо плохое или ленивое поведение на свиданиях, я бы посоветовала вам немедленно избавиться от них», - говорит Кейт.
Эксперт по свиданиям говорит, что свидание старше 50 - это не принятие того, что вы можете получить.
«Пришло ваше время искать кого-то достойного», - говорит добавляет. «Большинство наших синглов считают, что уже знают себя изнутри, а это значит, что они знают, чего хотят. Не игнорируйте красные флажки и не соглашайтесь ».
Не стесняйтесь указывать несколько нарушителей сделки. Границы придают вам уверенности и говорят другим людям, что вы не допустите плохого обращения. Так что не продолжайте встречаться с людьми, которые часто отменяют, лгут или редко выходят на связь ».
Предполагая, что вы «ПРОШЛОЕ ЭТО»
Кейт объясняет, что большинство синглов компании заявили, что они чувствуют себя лучше и увереннее, чем в молодые годы.
«Теперь им легче общаться с новыми людьми, и у них есть богатый жизненный опыт, которым можно поделиться с партнером», - объясняет она. «Так что никогда не позволяйте себе чувствовать себя« на полке », если вы одиноки после 50».
На самом деле, это часто является признаком того, что вы не согласились на плохое обращение или у вас хватило смелости бороться самостоятельно в более позднем возрасте. Вам есть что предложить партнеру. Верьте в себя и принесите эту уверенность на свидание ».
ОСТАНОВИТЬСЯ ВНУТРИ
Эксперт по знакомствам также советует не бронировать ресторан на свидание.
«Мы обнаружили, что большинство наших одиноких людей сказали, что им НРАВИТСЯ ходить на свидания на свежем воздухе, в том числе на пикник у озера, на пляж, в тематический парк или даже (согласно оптимистичным 7%) купаться нагишом», - говорит Кейт. «Слишком напуган, чтобы обнажиться? Другими популярными идеями были посещение музея, охота на глиняных голубей или парусный спорт ».
Далее она говорит, что чем необычнее и увлекательнее вы выберете свидание, тем привлекательнее вы найдете своего партнера.
«В ходе известного исследовательского эксперимента 80-х годов выяснилось, что синглы испытывают большее сексуальное влечение к окружающим их людям после того, как они выдержали повышающую адреналин поездку в парк развлечений или посмотрели страшный фильм», - добавляет Кейт.
НЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
«По словам 89% наших синглов, последние пару лет сделали их более решительными, чем когда-либо,« прожить свою лучшую жизнь », - говорит Кейт. «Если вы избегаете свиданий, пожалуйста, не делайте этого. Блокировка закончилась, пора открыться чему-то новому ».
Гуру знакомств советует создать профиль онлайн-знакомств.
«Вам нужно всего три фотографии (один снимок в голову, один снимок в полный рост и фотография, на которой вы заняты интересным занятием, чтобы использовать его в качестве ледокола)», - говорит она. Затем напишите краткое и беззаботное резюме о себе и о том, кого вы ищете. Если вы рисуете заготовку, попросите друга помочь. Затем поищите одиноких людей в вашем районе и начните болтать. Это так просто!'