Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
19.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Талибан* запрещает девочкам возвращаться в среднюю школу и заменяет женское министерство Афганистана полностью мужским отделом 'пороков и добродетелей'

7:00:209/19/2021Фото: dailymail.co.uk
0

«Все учителя и студенты-мужчины должны посещать свои учебные заведения», - говорится в заявлении перед началом занятий в субботу. По девочек нет речи.

ученики
Все учителя и ученики - мужчины должны посещать свои учебные заведения, - говорится в заявлении перед началом занятий в субботу

Минобразования талибов заявило, что мальчики и учителя вернутся в школу с субботы
В заявлении, опубликованном в пятницу, не упоминались женщины-учителя или девочки-ученицы.
Это был последний признак того, что позиция талибов в отношении женщин не изменилась с 2001 года.

Талибан запретил девочкам возвращаться в среднюю школу и заменил женское министерство Афганистана полностью мужским отделом «пороков и добродетелей», пишет dailymail.co.uk.

Исламисты не разрешили девочкам вернуться в среднюю школу в Афганистане в субботу, но приказали мальчикам и учителям-мужчинам вернуться в класс.

Группа жесткой линии свергла поддерживаемое США правительство в прошлом месяце, пообещав более мягкий вид правления, чем их репрессивное правление в 1990-х годах, когда женщинам в основном запрещали получать образование и работать.

Но диктат министерства образования был последним шагом нового правительства, угрожающим правам женщин.

«Все учителя и студенты-мужчины должны посещать свои учебные заведения», - говорится в заявлении перед началом занятий в субботу.

В заявлении, опубликованном поздно вечером в пятницу, не упоминаются женщины-учителя или девочки-ученицы.

Средние школы, в которых обычно учатся учащиеся в возрасте от 13 до 18 лет, в Афганистане часто разделены по половому признаку.

Во время пандемии Covid-19 они неоднократно закрывались и были закрыты с тех пор, как талибы захватили власть.

С тех пор, как в 2001 году в результате вторжения под руководством США был изгнан Талибан, в образовании девочек был достигнут значительный прогресс: число школ увеличилось втрое, а грамотность среди женщин почти удвоилась до 30 процентов - однако изменения в основном коснулись городов.

Организация Объединенных Наций заявила, что «глубоко обеспокоена» будущим обучения девочек в Афганистане.

«Крайне важно, чтобы все девочки, включая девочек старшего возраста, могли возобновить свое образование без дальнейших задержек.

«Для этого нам нужны учителя-женщины, чтобы возобновить преподавание», - заявило детское агентство ООН ЮНИСЕФ.

Начальные школы уже открылись, мальчики и девочки в основном учатся в разных классах, а некоторые учителя-женщины возвращаются на работу.

Новый режим также разрешил женщинам поступать в частные университеты, хотя и с жесткими ограничениями в отношении их одежды и передвижения.

Еще одним признаком того, что подход талибов к женщинам и девочкам не смягчился, стало то, что они, по-видимому, закрыли правительственное министерство по делам женщин и заменили его отделом, печально известным тем, что придерживались строгой религиозной доктрины во время своего первого правления.

В Кабуле в пятницу были замечены рабочие, поднимающие знак Министерства по поощрению добродетели и предупреждению порока у старого здания по делам женщин в столице.

Видео, размещенные в социальных сетях, показывают, как работницы министерства протестуют на улице после потери работы.

Официальные лица нового министерства заявили, что их не проинформировали о том, планируется ли новое женское министерство.

Ни один из официальных лиц талибов не ответил на запросы о комментариях.

Хотя афганские женщины по-прежнему маргинализированы, они боролись за свои основные права и получили их за последние 20 лет, став законодателями, судьями, пилотами и полицейскими.

Сотни тысяч трудоустроены - в некоторых случаях это необходимо, поскольку многие женщины овдовели или теперь поддерживают мужей-инвалидов в результате десятилетий конфликта.

Талибан не проявил особой склонности к соблюдению этих прав - ни одна женщина не была включена в правительство, и многим было отказано в возможности вернуться на работу.

Между тем, высокопоставленный генерал Соединенных Штатов признал, что совершил «ошибку», когда в прошлом месяце нанес удар с беспилотника по подозреваемым боевикам Исламского государства (ИГ) в Кабуле, вместо этого убив 10 мирных жителей, включая детей.

По словам командующего Центральным командованием США генерала Кеннета Маккензи, удар в последние дни вывода войск США был нацелен на предполагаемую операцию ИГ, которая, по мнению американской разведки с «разумной уверенностью», планировала атаковать аэропорт Кабула.

«Забастовка была трагической ошибкой», - сказал Маккензи журналистам после расследования.

Маккензи сказал, что правительство изучает, как выплатить компенсацию за ущерб семьям погибших.

«Я выражаю свои глубочайшие соболезнования оставшимся в живых членам семей погибших», - говорится в заявлении министра обороны США Ллойда Остина.

В пятницу Совет Безопасности ООН проголосовал за продление политической миссии ООН в Афганистане на шесть месяцев с упором на вопросы развития, но не на поддержание мира.

Тем временем в субботу сотрудников Программы Всемирного банка по расширению экономических прав и возможностей женщин и развитию сельских районов за 100 миллионов долларов (72 миллиона фунтов стерлингов) вывели с территории Кабула.

Участник программы Шариф Ахтар, которого сопровождали вместе со своими сотрудниками, не мог сказать, как и будет ли программа продолжена.

Между тем, по словам очевидцев, в результате серии трех взрывов транспортных средств талибов в столице провинции Нангархар не менее трех человек погибли и 20 были ранены.

Никто сразу не заявил об атаке в Джелалабаде, но филиал так называемого Исламского Государства в Афганистане, Isis-K, который выступает против правителей Талибана, имеет штаб-квартиру на востоке Афганистана.

Неизвестно, были ли официальные лица Талибана среди убитых и раненых.

Также в субботу в Кабуле взорвалась бомба-липучка, в результате чего два человека получили ранения, сообщили в полиции.

Талибан* - запрещенная на территории организация. Признана экстремистской.

Звезды, которые запустили себя до ручки: 30 фото до и после
Стала известна причина внезапного визита Асада в Москву
Самые страшные американские горки планеты (20 фото)
Анекдот Вассермана про блондинок: хохочет вся страна
30 снимков Мэрилин Монро, которые и мужчин в краску бросают
Признаки хорошего любовника: их всего 4
Известные красотки шоубизнеса с макияжем и без (35 фото)
Страна-соседка по СССР достигла уровня Норвегии по качеству жизни
news-z.info
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Однокурсники в бешенстве от поведения 9-летней студентки МГУ
news-z.info
Онколог назвал любимый продукт умерших от рака кишечника людей
Сил не хватило: умерла звезда фильма «Москва слезам не верит»
Девушки с красивой фигурой фотографии
10 лживых фраз, используемых мужчинами для соблазнения женщин
Уникальные исторические фото, которые вы должны увидеть
За кулисами конкурса красоты: жуткие снимки
vsenovosti.net
Ведущего Первого канала попытались убить прямо на съемках
школаафганистанзапретдевочкиталибанООНЮНИСЕФШариф АхтарКеннет МаккензиЛлойд Остин
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как будут развиваться события в Афганистане?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Звезды, которые запустили себя до ручки: 30 фото до и после
10 лживых фраз, используемых мужчинами для соблазнения женщин
Стандарты мужской и женской красоты в разных странах, 40 фото
Однокурсники в бешенстве от поведения 9-летней студентки МГУ
news-z.info

Последние новости

Талибан* запрещает девочкам возвращаться в среднюю школу и заменяет женское министерство Афганистана полностью мужским отделом 'пороков и добродетелей'
7:00:20 9/19/2021
Талибан* запрещает девочкам возвращаться в среднюю школу и заменяет женское министерство Афганистана полностью мужским отделом 'пороков и добродетелей'
Почти 90% всех 16-24-летних имеют антитела к коронавирусу: они переболели? Или это вакцинация?
6:00:41 9/19/2021
Почти 90% всех 16-24-летних имеют антитела к коронавирусу: они переболели? Или это вакцинация?
Побочные эффекты статинов: Еда и напитки, которых следует избегать при приеме лекарств - повышают риск побочных эффектов
5:34:54 9/19/2021
Побочные эффекты статинов: Еда и напитки, которых следует избегать при приеме лекарств - повышают риск побочных эффектов
Симптомы рака: цвет вашей мочи сигнализирует о смертельно опасном заболевании
5:30:32 9/19/2021
Симптомы рака: цвет вашей мочи сигнализирует о смертельно опасном заболевании
Диета при диабете: четыре распространенных фрукта на завтрак, которых категорически запрещены
5:03:03 9/19/2021
Диета при диабете: четыре распространенных фрукта на завтрак, которых категорически запрещены
Лунный календарь недвижимости на сентябрь 2021 года: заключение сделок, покупка недвижимости, опасные дни
3:00:29 9/19/2021
Лунный календарь недвижимости на сентябрь 2021 года: заключение сделок, покупка недвижимости, опасные дни
Мощный всплеск на Солнце: Сильная магнитная буря в середине сентября нанесет удар по метеопатам
2:00:23 9/19/2021
Мощный всплеск на Солнце: Сильная магнитная буря в середине сентября нанесет удар по метеопатам
В день рекрутера изумительные открытки для поздравлений
1:45:50 9/19/2021
В день рекрутера изумительные открытки для поздравлений
Что означает Полнолуние в знаке Овна 21 сентября и как зарядиться энергией Луны до конца 2021
1:00:04 9/19/2021
Что означает Полнолуние в знаке Овна 21 сентября и как зарядиться энергией Луны до конца 2021
Разбившийся гидросамолет с двумя погибшими нашли на болотах в ХМАО: Скончались бизнесмен с супругой
11:36:28 9/19/2021
Разбившийся гидросамолет с двумя погибшими нашли на болотах в ХМАО: Скончались бизнесмен с супругой