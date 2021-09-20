Талибан* запрещает девочкам возвращаться в среднюю школу и заменяет женское министерство Афганистана полностью мужским отделом 'пороков и добродетелей'

Минобразования талибов заявило, что мальчики и учителя вернутся в школу с субботы
В заявлении, опубликованном в пятницу, не упоминались женщины-учителя или девочки-ученицы.
Это был последний признак того, что позиция талибов в отношении женщин не изменилась с 2001 года.
Талибан запретил девочкам возвращаться в среднюю школу и заменил женское министерство Афганистана полностью мужским отделом «пороков и добродетелей», пишет dailymail.co.uk.
Исламисты не разрешили девочкам вернуться в среднюю школу в Афганистане в субботу, но приказали мальчикам и учителям-мужчинам вернуться в класс.
Группа жесткой линии свергла поддерживаемое США правительство в прошлом месяце, пообещав более мягкий вид правления, чем их репрессивное правление в 1990-х годах, когда женщинам в основном запрещали получать образование и работать.
Но диктат министерства образования был последним шагом нового правительства, угрожающим правам женщин.
«Все учителя и студенты-мужчины должны посещать свои учебные заведения», - говорится в заявлении перед началом занятий в субботу.
В заявлении, опубликованном поздно вечером в пятницу, не упоминаются женщины-учителя или девочки-ученицы.
Средние школы, в которых обычно учатся учащиеся в возрасте от 13 до 18 лет, в Афганистане часто разделены по половому признаку.
Во время пандемии Covid-19 они неоднократно закрывались и были закрыты с тех пор, как талибы захватили власть.
С тех пор, как в 2001 году в результате вторжения под руководством США был изгнан Талибан, в образовании девочек был достигнут значительный прогресс: число школ увеличилось втрое, а грамотность среди женщин почти удвоилась до 30 процентов - однако изменения в основном коснулись городов.
Организация Объединенных Наций заявила, что «глубоко обеспокоена» будущим обучения девочек в Афганистане.
«Крайне важно, чтобы все девочки, включая девочек старшего возраста, могли возобновить свое образование без дальнейших задержек.
«Для этого нам нужны учителя-женщины, чтобы возобновить преподавание», - заявило детское агентство ООН ЮНИСЕФ.
Начальные школы уже открылись, мальчики и девочки в основном учатся в разных классах, а некоторые учителя-женщины возвращаются на работу.
Новый режим также разрешил женщинам поступать в частные университеты, хотя и с жесткими ограничениями в отношении их одежды и передвижения.
Еще одним признаком того, что подход талибов к женщинам и девочкам не смягчился, стало то, что они, по-видимому, закрыли правительственное министерство по делам женщин и заменили его отделом, печально известным тем, что придерживались строгой религиозной доктрины во время своего первого правления.
В Кабуле в пятницу были замечены рабочие, поднимающие знак Министерства по поощрению добродетели и предупреждению порока у старого здания по делам женщин в столице.
Видео, размещенные в социальных сетях, показывают, как работницы министерства протестуют на улице после потери работы.
Официальные лица нового министерства заявили, что их не проинформировали о том, планируется ли новое женское министерство.
Ни один из официальных лиц талибов не ответил на запросы о комментариях.
Хотя афганские женщины по-прежнему маргинализированы, они боролись за свои основные права и получили их за последние 20 лет, став законодателями, судьями, пилотами и полицейскими.
Сотни тысяч трудоустроены - в некоторых случаях это необходимо, поскольку многие женщины овдовели или теперь поддерживают мужей-инвалидов в результате десятилетий конфликта.
Талибан не проявил особой склонности к соблюдению этих прав - ни одна женщина не была включена в правительство, и многим было отказано в возможности вернуться на работу.
Между тем, высокопоставленный генерал Соединенных Штатов признал, что совершил «ошибку», когда в прошлом месяце нанес удар с беспилотника по подозреваемым боевикам Исламского государства (ИГ) в Кабуле, вместо этого убив 10 мирных жителей, включая детей.
По словам командующего Центральным командованием США генерала Кеннета Маккензи, удар в последние дни вывода войск США был нацелен на предполагаемую операцию ИГ, которая, по мнению американской разведки с «разумной уверенностью», планировала атаковать аэропорт Кабула.
«Забастовка была трагической ошибкой», - сказал Маккензи журналистам после расследования.
Маккензи сказал, что правительство изучает, как выплатить компенсацию за ущерб семьям погибших.
«Я выражаю свои глубочайшие соболезнования оставшимся в живых членам семей погибших», - говорится в заявлении министра обороны США Ллойда Остина.
В пятницу Совет Безопасности ООН проголосовал за продление политической миссии ООН в Афганистане на шесть месяцев с упором на вопросы развития, но не на поддержание мира.
Тем временем в субботу сотрудников Программы Всемирного банка по расширению экономических прав и возможностей женщин и развитию сельских районов за 100 миллионов долларов (72 миллиона фунтов стерлингов) вывели с территории Кабула.
Участник программы Шариф Ахтар, которого сопровождали вместе со своими сотрудниками, не мог сказать, как и будет ли программа продолжена.
Между тем, по словам очевидцев, в результате серии трех взрывов транспортных средств талибов в столице провинции Нангархар не менее трех человек погибли и 20 были ранены.
Никто сразу не заявил об атаке в Джелалабаде, но филиал так называемого Исламского Государства в Афганистане, Isis-K, который выступает против правителей Талибана, имеет штаб-квартиру на востоке Афганистана.
Неизвестно, были ли официальные лица Талибана среди убитых и раненых.
Также в субботу в Кабуле взорвалась бомба-липучка, в результате чего два человека получили ранения, сообщили в полиции.
Талибан* - запрещенная на территории организация. Признана экстремистской.