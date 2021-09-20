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Почти 90% всех 16-24-летних имеют антитела к коронавирусу: они переболели? Или это вакцинация?

6:00:419/19/2021Фото: pxfuel.com
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Однако в последние месяцы уровни антител выровнялись или немного снизились среди взрослых в пожилых возрастных группах.

молодые люди, здания, закат
По официальным оценкам, почти девять из 10 человек в возрасте от 16 до 24 лет имеют антитела к Covid
Сюжет: Третья волна коронавируса
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От 87 до 89 процентов молодых людей в Великобритании имеют антитела к Covid.
Это говорит о том, что у них есть некоторая защита от вируса от инфекции или укола.
По данным ONS, положительный статус антител «неуклонно растет во всех четырех странах Великобритании».

По официальным оценкам, почти девять из 10 человек в Великобритании в возрасте от 16 до 24 лет имеют антитела к Covid, пишет dailymail.co.uk.

Управление национальной статистики, которое проводило анализы крови молодых людей в четырех странах Великобритании, обнаружило, что от 87 до 89 процентов из них имеют признаки некоторого иммунитета.

Наличие антител к коронавирусу предполагает, что кто-то был инфицирован в прошлом или был вакцинирован.

Но они не являются точным показателем того, защищен ли человек от Covid. Другие части иммунного ответа участвуют в борьбе с вирусом, например, Т-клетки.

Неуклонный рост, наблюдаемый в Великобритании, совпал с развертыванием вакцин для более молодых возрастных групп.

Первые дозы доступны подросткам в возрасте 16 и 17 лет в течение нескольких недель, в то время как все люди старше 18 лет имеют право на лечение с июня.

А с учетом того, что с 22 сентября в школах будут делать прививки детям старше 12 лет, аналогичный всплеск антител ожидается и среди самых маленьких подростков.

Между тем, данные ONS также показывают, что уровни антител падают среди старших возрастных групп, которые первыми получили укол, когда развертывание началось в декабре прошлого года.

Министры надеются, что его программа повышения квалификации для людей старше 50 лет, уязвимых британцев и передовых медицинских работников сохранит иммунитет на высоком уровне до зимы.

Но если NHS попадет под давление, N010 планирует вернуть маски для лица и работать из дома.

И правительство предупредило, что, хотя изоляция является лишь крайней мерой, ее нельзя исключать.

Антитела - это белки, которые иммунная система вырабатывает в ответ на любой вирус, чтобы помочь организму бороться с ним в будущем. На их развитие уходит две-три недели.

Но положительный результат теста на антитела не делает человека полностью невосприимчивым, и люди, у которых они есть, могут заболеть.

Ученые говорят, что уровни антител снижаются естественным образом после достижения пика в несколько недель после инфекции или первой вакцины, и у людей может не быть обнаруживаемых уровней антител сейчас, даже если они сделали это ранее в этом году.

И люди, у которых тест на антитела отрицательный, все еще могут быть защищены - иммунная система может бороться с патогенами и другими способами. Ожидаемая продолжительность жизни упала до самого низкого уровня за ДЕСЯТИЛЕТИЕ из-за пандемии Covid

Официальные данные показали, что из-за пандемии Covid ожидаемая продолжительность жизни в Англии достигла самого низкого уровня за десятилетие.

Служба общественного здравоохранения Англии (PHE) заявила об «очень высоком уровне» дополнительных смертей в 2020 году, вызванных пандемией, в результате чего ожидаемая продолжительность жизни мужчин снизилась на 1,3 года до 78,7. Для женщин этот показатель снизился на 0,9 года до 82,7.

Согласно отчету «Профиль здравоохранения Англии», это самый низкий показатель с 2011 года для обоих полов.

Разрыв в продолжительности жизни людей из-за лишений достиг рекордно высокого уровня за всю историю, что, по его словам, продемонстрировало, что пандемия «усугубила существующее неравенство».

Мужчины, живущие в наименее обездоленных районах, могут рассчитывать прожить на десять лет дольше, чем мужчины в захудалых районах, в то время как для женщин разница составляет 8,5 лет.

И были различия по стране, причем в Лондоне наблюдалось самое большое сокращение продолжительности жизни. Мельчайшие падения наблюдались на юго-западе и востоке Англии.

С тех пор, как вирус поразил Великобританию в прошлом году, почти 120 000 человек в Англии умерли в течение 28 дней после положительного результата теста на Covid.

Но снижение уровня антител добавляет к растущему числу исследований, которые показывают, что защита от вакцин со временем ослабевает.

Это побудило чиновников объявить на этой неделе, что уязвимым британцам будет предложена ревакцинация через шесть месяцев после их второго укола.

В Англии и Шотландии 88,7% людей в возрасте от 16 до 24 лет имели антитела к Covid на неделе, начинающейся 23 августа.

По оценкам ONS, этот показатель составлял около 86,9 процента в Уэльсе и 87,2 процента в Северной Ирландии.

По данным ONS, положительность антител среди подростков в возрасте от 16 до 24 лет «неуклонно растет во всех четырех странах Великобритании».

Однако в последние месяцы уровни антител выровнялись или немного снизились среди взрослых в пожилых возрастных группах.

Считается, что около 95% и более людей старше 50 все еще имеют антитела.

Но у людей в возрасте от 25 до 64 лет уровень антител примерно такой же или немного выше, чем у людей в возрасте 65 лет и старше, сообщает ONS.

«Это соответствует вакцинации многих людей в более молодых возрастных группах, проводимой в последнее время», - говорится в сообщении.

В то время как самые пожилые и более уязвимые получают право на третью дозу через шесть месяцев после второй, экспертам еще предстоит решить, будут ли бустеры предлагаться более молодым группам.

Но если они испытают аналогичное снижение уровня антител, связанное с ростом инфекций, кампанию по ревакцинации можно было бы расширить.

Уровни антител-положительности определяются фиксированным количеством антител в крови.

«Большинство вакцинированных пожилых людей сохранят более высокие уровни антител, чем до вакцинации, но могут иметь меньшее количество антител в крови во время тестирования», - добавили в УНС.

В Англии примерно 91,5% людей в возрасте 80 лет и старше имели вероятность иметь антитела к Covid-19 в течение недели, начинающейся 23 августа, по сравнению с 93,7% двумя месяцами ранее.

В Уэльсе эта доля снизилась с 91,5 до 82,0 процента, а в Шотландии - с 88 до 85,9 процента.

В Северной Ирландии оценка для лиц в возрасте 70 лет и старше снизилась с 93,4 до 87,4 процента.

УНС заявило, что существует четкая закономерность между вакцинацией и положительным результатом на антитела к Covid, но «обнаружение только антител не является точной мерой иммунной защиты, обеспечиваемой вакцинацией».

В целом, по оценкам, 93,6% взрослого населения Англии, вероятно, дали положительный результат на антитела к Covid за последнюю неделю, в то время как этот показатель был аналогичным в трех других странах.

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