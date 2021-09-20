Магнитная буря 20 сентября 2021: геоудар из космоса по метеозависимым людям в начале недели

Геомагнитные бури не перестают огорчать метеозависимых людей, почти весь сентябрь космическая погода показывает высокие результаты магнитного поля земли. Не исключение - 20 сентября 2021 года. По прогнозам, в полночь, по новосибирскому времени, с умеренной на высокую в 3-4 балла сменится геомагнитная обстановка.
Солнечный ветер, источники которого находятся на Солнце и вращаются вместе с ним сейчас, обрушивается на Землю попеременно с шагом в две недели, создавая магнитные бури.
В такие периоды, магнитные бури могут создавать помехи для спутниковых, GPS и радиосигналов. Также влиянию подвергаются многие метеозависимые люди.
Метеопаты в это время испытывают недомогания в виде мигрени, слабости, головокружения, скачков давления, бессонницы, тревоги. Количество ухудшений самочувствия людей с ишемической болезнью сердца в дни магнитных бурь на 50-55% больше, чем в обычные дни. Из них 25-27% приступов стенокардии приходится на канун неблагоприятных дней, столько же - на следующий день.
Людям с хроническими заболеваниями, необходимо проконсультироваться с врачом, принимать в плохие периоды дополнительные лекарства или увеличить принимаемую дозу.
Следует снизить калорийность пищи в неблагоприятные дни, ограничить жиры и углеводы. Также необходимо хорошо высыпаться - сон, в течение 7-8 часов помогает снизить метеочувствительность. Защитные силы организма тренируются закаливанием - обливанием холодной водой, контрастным душем, походом в баню, сауну.
Как чувствуют себя наши читатели:
- Нервозность, состояние сонливости, давление повышенное.
- Начинает болеть голова. Иногда доходит до головокружения.
- Каждый раз внутренне напряжение, даже когда все спокойно и нахожусь дома.
- На работе тяжело переносить такие моменты - соображаешь хуже.