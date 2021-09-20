Денежный ритуал на полную луну в сентябре 2021 года: Дата, когда можно стать богаче

20 сентября 2021 года наступит Полнолуние, которое носит название - Урожайная Луна. Это название было дано не просто так. Его, прежде всего ассоциируют с Осенним равноденствием и временем, когда люди активно собирают весь урожай у себя на огородах. В день полнолуния, света становится больше - несмотря на то, что дни после равноденствия становятся короче. Раньше любили эту Луну, поскольку можно было собрать урожай при ярком лунном свете, успев, таким образом до наступления холодов.
Для практикующих разные гадания и связи со вселенной — Полная Луна обладает огромной силой усиливать, проявлять и творить. Это поистине волшебный период, кроме красиво сияющей сферы, многие чувствуют энергию в воздухе. И энергия может быть либо мягкой и расслабляющей, либо жесткой и тяжелой, в зависимости от того, в каком знаке зодиака находится полная луна.
Полнолуние 2021 года будет в знаке Овна — Овен символизирует своеобразную развилку на дороге, а жизнь Лунного Овна часто отмечена внезапными переменами. Они часто получают власть, преуспевают в бизнесе и политике. Луна в Овне смотрит на жизнь как на охотничий инстинкт, стремящийся к любви, успеху и вниманию.
Для того чтобы добиться денежного успеха в период Полнолуния в Овне, вам понадобится — бумажник и несколько банкнот в нем. Найдите место, где светит лунный свет, и встаньте там. Если полнолуние наступает в течение дня, не волнуйтесь, есть различные приложения для смартфонов, которые могут помочь вам найти луну в небе.
Стоя там, откройте бумажник и достаньте свою самую большую банкноту. Закройте глаза и представьте, как банкноты летят с Луны в ваш кошелек.
Создайте ощущение, что у вас действительно есть деньги в вашем кошельке. Почувствуйте это, будьте благодарны за это, ведите себя так, как будто это уже произошло.