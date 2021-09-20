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Календарь мусульманских праздников в октябре, ноябре, декабре 2021

4:00:449/20/2021Фото: pixabay.com
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Некоторые даты могут незначительно отличаться в разных странах, поскольку они определяются на местном уровне в зависимости от наблюдения Луны.

Исламские или мусульманские праздники отмечаются по исламскому календарю

Исламский календарь - это лунный календарь, состоящий из двенадцати месяцев в году и 354 дней. В каждом месяце существует 29 - 30 дней, но они не в порядке. Его также называют календарем хиджры.

Исламские или мусульманские праздники отмечаются по исламскому календарю. Традиционно, даты праздников определяются и объявляются комитетом мусульманских лидеров в местной стране. Этому придерживается большинство мусульманских стран. Исламские лидеры следят за полумесяцем после захода солнца, чтобы определить первый день каждого месяца, а затем оттуда выводятся праздники.

Некоторые даты могут незначительно отличаться в разных странах, поскольку они определяются на местном уровне в зависимости от наблюдения Луны.


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