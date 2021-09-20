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Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 20 сентября 2021 в России и мире

12:20:519/20/2021Фото: pixabay.com
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Все праздники и важные памятные даты России и мира на 20 сентября 2021 года.

20 сентября - День любви к своим зубам

• День устраивания спонтанных чаепитий
• Всемирный день риса (World Fried Rice Day)
• День общественнополезного человека
• День памяти преподобного Макария Оптинского
• День памяти святителя Иоанна, архиепископа Новгородского
• День рекрутера
• Международная неделя слингоношения (International Babywearing Week)
• Всемирный день валенсийской паэльи (World Paella Day)
• День памяти мученика Созонта Помпеольского
• День любви к своим зубам - Китай
• День почитания пожилых людей (Keiro-no Hi) - Япония
• День пиццы пепперони (National Pepperoni Pizza Day) - США
• День сырных палочек (National String Cheese Day) - США
• День детей (Weltkindertag) - Германия
• День молодёжи (Wan Yaowachon Haeng Chat) - Таиланд
• День путешествующих деловых женщин (National Women Road Warrior Day) - США
• День таможенника - Беларусь
• День охраны каналов (National Canal Conservation Day) - Таиланд
• День свободы выражения мыслей (Dia de la Libertad de Expresion de Pensamiento) - Перу, Венесуэла, Уругвай
• День нефтяников - Азербайджан
• День предпринимателя - Кыргызстан
• День Республики - Южная Осетия
• День памяти Шри Нараяна Гуру (Sree Narayana Guru Samadhi) - Индия
• День ромового пунша (National Punch Day) - США
• День сырного соуса «Keco» (National Queso Day) - США
• День тарабарщины (National Gibberish Day) - США
• День Конституции (Nepali Constitution Day) - Непал
• День почитания предков «Питру Пакша» (Pitru Paksha) - Индия
• Мадху-пурнима (Madhu Purnima) - Бангладеш
• Именины у Григория, Ивана, Евгения, Михаила, Степана, Андрея, Петра
• Луков день (Луковница)

Важные события
• 20 сентября 1862 года в Великом Новгороде состоялось открытие памятника «Тысячелетие России»
• 20 сентября 1862 года в Санкт-Петербурге основана первая российская консерватория
• 20 сентября 1878 года в Санкт-Петербурге открылся первый в России женский университет
• 20 сентября 1946 года торжественно стартовал первый Каннский кинофестиваль
• 20 сентября 1954 года успешно cкомпилирована и запущена первая программа, написанная на первом реализованном языке программирования высокого уровня «Fortran»
• 20 сентября 1979 года на околоземную орбиту вышла астрономическая обсерватория для регистрации излучения высокой энергии «HEAO-3»

Источник: https://kakoysegodnyaprazdnik.ru

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