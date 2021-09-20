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Бердск выбрал в Госдуму "Единую Россию" и коммуниста Новоселова: Итоги голосования

11:33:529/19/2021,Анастасия СолодковаФото: Анастасии Солодковой
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Стало понятно, кто будет представлять федеральный избирательный округ №137 в нижней палате парламента.

Трехдневные выборы в Бердске завершились
Сюжет: Выборы в Бердске-2021
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В Бердске подвели итоги выборов депутатов Государственной думы нового созыва. Напомним, что бердчане голосовали в течение трех дней, 17, 18 19 сентября как за кандидатов по одномандатному избирательному округу №137, так и за партии, которые займут место в нижней палате парламента.

Жители Бердска среди партий отдали предпочтение «Единой России». Второе место заняла КПРФ. Третья строчка досталась ЛДПР. Итоги голосования сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в бердском избиркоме утром в понедельник.

Среди одномандатников лидером выборной гонки стал выдвиженец от КПРФ Виталий Новоселов, вторым - Александр Аксененко (Справедливая Россия - За правду), третьим - единоросс Дмитрий Старостенко. Впрочем, по предварительным итогам по Искитимскому одномандатному округу в целом одерживает победу Аксененко. Напомним, что помимо Бердска, границы избирательного округа охватывают Искитимский район, Советский и Первомайский района Новосибирска, а также несколько населенных пунктов Новосибирского района.

Всего в список претендентов на депутатский мандат было включено 10 кандидатов.

Александр Аверкин (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость),

Александр Аксененко (Справедливая Россия-За правду),

Евгений Лебедев (ЛДПР),

Виталий Новоселов (КПРФ),

Елена Пивоварова (Яблоко).

Наталья Пинус (Родина),

Александр Плюшкин (Гражданская Платформа),

Дмитрий Старостенко (Единая Россия),

Андрей Теряев (Новые люди),

Евгений Цыбизов (Партия роста).

К выборам были допущены 14 партий, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

1. Политическая партия КПРФ

2. Политическая партия «Российская экологическая партия «Зеленые»

3. Политическая партия ЛДПР

4. Политическая партия «Новые люди»

5. Всероссийская политическая партия «Единая Россия»

6. Партия «Справедливая Россия — За правду»

7. Политическая партия «Яблоко»

8. Всероссийская политическая партия «Партия роста»

9. Политическая партия «Российская партия свободы и справедливости»

10. Политическая партия «Коммунисты России»

11. Политическая партия «Гражданская Платформа»

12. Политическая партия «Зеленая альтернатива»

13. Всероссийская политическая партия «Родина»

14. Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», голосование не обошлось без скандалов и жалоб. Но пока легитимность выборов в Бердске не вызывает сомнения. Итоги выборов и ход голосования глава бердской ТИК Наталья Фокина официально озвучит 21 сентября.

Подробности - в ближайшее время.

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