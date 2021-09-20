Итоги голосования в Бердске: Кого выбрали в депутаты горсовета 17-19 сентября на следующие 5 лет

Избирательная комиссия Бердска утром 20 сентября озвучила "Курьер. Среда Бердск" итоги выборов депутатов горсовета. В течение трех дней — 17-19 сентября - шло голосование на 49 бердских избирательных участках. В 20.00 воскресенья избирательные участки закрылись и начался подсчет голосов, который длился всю ночь.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", на 27 депутатских мандатов претендовали 178 кандидатов. На каждом округе была жаркая борьба между конкурентами, которых на каждом избирательном округе было от 5 до 10 соперников.
Итак, фаворитами выборной гонки стали 27 кандидатов, которые займут свои кресла в Совете депутатов Бердска нового созыва. Осталось немало прежних депутатов, но есть новые лица.
Список победителей (порядковый номер соответствует номеру округа)
1. Мкртыч Овсепян (действующий депутат)
2. Иван Минин (перевес в 6 голосов - действующий депутат)
3. (идет подсчет голосов)
4. Андрей Ковальский (действующий депутат)
5. Сергей Онищенко (действующий депутат)
6. Елена Невеличко
7. Евгения Перфилова (действующий депутат)
8. Андрей Пилько (действующий депутат)
9. Дмитрий Титов
10. Павел Данилов
11. Светлана Уварова (действующий депутат)
12. Николай Бауэр (действующий депутат)
13. Олег Яцков
14. Аркадий Брагин
15. Борис Арутюнов
16. Владимир Захаров (действующий депутат)
17. Александр Мукасеев
18. (идет подсчет голосов)
19. Алексей Шаталов (действующий депутат)
20. Владимир Постников (действующий депутат)
21. Елена Белова (действующий депутат - набрала максимальное число голосов)
22. Алексей Осин (действующий депутат)
23. Людмила Чуркина (действующий депутат)
24. Константин Болтрукевич (действующий депутат)
25. Семен Лапицкий
26. Владимир Голубев (действующий депутат)
27. Константин Гук.
Список несколько отличается от тайного перечня фамилий из желательных власти депутатов.
Подробности — в ближайшее время.