В Бердске умер в больнице после страшного ДТП на мотоцикле у пляжа "Дюны" водитель автобуса №1 Андрей Козликин

Скончался в больнице от ран полученных в результате ДТП на мотоцикле, 32-летний житель Бердска Андрей Козликин.
Напомним, что авария произошла напротив городского пляжа "Дюны" на ул. Морской Бердска. Байкер столкнулся с автомобилем Honda Fit. Из-за столкновения мотоциклист отлетел на 15 метров и упал посередине дороги. У машины был полностью разбит передний бампер. Байкер был доставлен в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести. О его состоянии долгое время не сообщалось, однако вчера, 19 сентября стал известен трагический исход истории.
Как стало известно, Андрей скончался в реанимации утром, 19 сентября. Друзья погибшего сожалеют об утрате. Как сообщалось в издании "Свидетель", мать Андрея с приступом увезли в больницу.
Андрей Козликин с 2018 года работал водителем автобуса №1 Бердска. Пассажиры были очень благодарны Андрею за добросовестный труд и вежливость. В 2019 году мужчину наградили благодарственным письмом главы Бердска Евгения Шестернина.
Руководитель бердского ПАТП Елена Бороздина отметила, что в случившейся ситуации многое остается неизвестным и непонятным. Директор предприятия, на котором работал Андрей, подтвердила, что тот скончался. Елена Бороздина выразила соболезнования семье Козликина.
- Он был отличным работником. Очень хороший и ответственный человек,- произнесла начальник ПАТП Бердска 20 сентября.
Об утрате рассказали и друзья Андрея.
- Человек он был хороший,- заявил друг погибшего Павел.
Отметим, что помимо матери Андрея, у него осталась и сестра.
Редакция "Курьер. Среда. Бердск" выражает искренние соболезнования родным погибшего.