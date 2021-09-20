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В Бердске умер в больнице после страшного ДТП на мотоцикле у пляжа "Дюны" водитель автобуса №1 Андрей Козликин

3:00:549/20/2021,Алина БуроваФото: Из социальных сетей/АСТ-54
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Родные и близкие в шоке от произошедшего. Погибшему было 32 года. В 2019 году мужчина, как добросовестный работник, был награжден благодарственным письмом главы Евгения Шестернина.

Бердчане выражали благодарность Андрею за добросовестный труд

Скончался в больнице от ран полученных в результате ДТП на мотоцикле, 32-летний житель Бердска Андрей Козликин.

Напомним, что авария произошла напротив городского пляжа "Дюны" на ул. Морской Бердска. Байкер столкнулся с автомобилем Honda Fit. Из-за столкновения мотоциклист отлетел на 15 метров и упал посередине дороги. У машины был полностью разбит передний бампер. Байкер был доставлен в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести. О его состоянии долгое время не сообщалось, однако вчера, 19 сентября стал известен трагический исход истории.

Как стало известно, Андрей скончался в реанимации утром, 19 сентября. Друзья погибшего сожалеют об утрате. Как сообщалось в издании "Свидетель", мать Андрея с приступом увезли в больницу.

Андрей Козликин с 2018 года работал водителем автобуса №1 Бердска. Пассажиры были очень благодарны Андрею за добросовестный труд и вежливость. В 2019 году мужчину наградили благодарственным письмом главы Бердска Евгения Шестернина.

Руководитель бердского ПАТП Елена Бороздина отметила, что в случившейся ситуации многое остается неизвестным и непонятным. Директор предприятия, на котором работал Андрей, подтвердила, что тот скончался. Елена Бороздина выразила соболезнования семье Козликина.

- Он был отличным работником. Очень хороший и ответственный человек,- произнесла начальник ПАТП Бердска 20 сентября.

Об утрате рассказали и друзья Андрея.

- Человек он был хороший,- заявил друг погибшего Павел.

Отметим, что помимо матери Андрея, у него осталась и сестра.

Редакция "Курьер. Среда. Бердск" выражает искренние соболезнования родным погибшего.

Происшествие произошло в районе пляжа "Дюны"

Мотоцикл Козликина

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