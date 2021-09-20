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Дмитрий Медведев не смог поддержать "Единую Россию" из-за болезни

2:07:439/20/2021Фото: Кремлин.ру
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Предварительно партия «Единая Россия» набирает 45,09% голосов избирателей.

По словам коллег, Медведев сильно заболел
Сюжет: Выборы в Бердске-2021
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19 сентября стало известно, что председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев не смог приехать в штаб общественной поддержки политического объединения из-за болезни, сообщал секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

По словам секретаря, Дмитрий Анатольевич Медведев приболел, у него сильный кашель. В связи с чем, не смог сегодня быть вместе с коллегами.
Турчак отметил, что Медведев передавал членам партии «огромные слова благодарности».

Напомним, ранее ЦИК подсчитал предварительную статистику и выявил, что партия «Единая Россия» набирает 45,09% голосов избирателей после обработки 30,03% протоколов на выборах в Госдуму.

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