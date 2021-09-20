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Массовое возгорание: В ​Бердске огонь за сутки уничтожил сразу две бани

3:42:109/20/2021,Алина БуроваФото: Читателей "Курьер. Среда. Бердск"
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Пострадавших на месте ЧП не оказалось. Всего за минувшую неделю в городе произошло четыре пожара.

Пожар на ул. Маяковского, 121 Бердска

Сразу две бани в один день сгорели в Бердске.

Как сообщили "Курьер. Среда. Бердск" в ОНД Бердска, за минувшую неделю в городе произошло четыре пожара. Два из них в один день - вчера, 19 сентября.

- В садовом обществе "Майское" огнем уничтожена баня на площади 30 кв. метров. В 22:34 огнем повреждены и частично уничтожены надворные постройки, - сообщил оперативный дежурный ОНД 20 сентября.

Выяснилось, что пострадавших на месте ЧП не было. Как стало известно редакции, второй пожар произошел 19 сентября на ул. Маяковского, 121. Как сообщили очевидцы события, баня затронутая огнем сгорела полностью.

Отметим, что и 18 сентября огнем была повреждена и частично уничтожена надворная постройка на площади 60 кв. метров на ул. 2-я Морская. С чем связано столь массовое возгорание бань в Бердске - пока неизвестно.

Напомним, что в пятом часу дня в субботу, 18 сентября пожарные и полицейские выезжали в дом №23 по ул. Ленина. Соседи сообщали о задымлении в подъезде.

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баниондтушениепожар
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