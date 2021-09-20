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В Новосибирске младенец умер в утробе матери: Доктор дал анальгин и отправил спать

3:09:259/20/2021Фото: Pixabay
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37-летняя женщина потеряла ребенка за несколько дней до родов в родильном доме № 7.

По данному делу ведутся проверки

Следственный комитет Новосибирска ведет проверки и расследования по поиску виновных в смерти ребенка.

Татьяна поступила в роддом № 7 за несколько дней до планового кесарева сечения. Беременность шла хорошо, ребенок развивался нормально и без патологий, сообщает НГС.

Наблюдалась будущая мать в женской консультации, которая подотчетна городскому клиническому перинатальному центру (бывший 4-й роддом). 19 августа женщина пришла на очередной прием к гинекологу, ей сообщили, что 4-й роддом закрылся на санобработку. Поэтому для родов был выбран 7-й роддом. Врач порекомендовала скорейшую госпитализацию и операцию на сроке почти 39 недель. Однако в 7-м роддоме женщине пояснили, что принимают только по записи - ближайшая была лишь на 24 августа.

Накануне операции Татьяна пожаловалась врачам на плохое самочувствие. Медики дали женщине таблетку анальгина, валерьянку и отправили спать. В ночь с 26 на 27 августа Татьяне стало плохо, а сердцебиение плода пропало. Ей сделали экстренное кесарево сечение. По словам пациентки, во время операции у нее случилось большое внутреннее кровотечение. Как потом объяснили, произошла отслойка плаценты на 80%. Внутренние органы женщины удалось спасти, но при этом она потеряла 1,2 литра крови. А ребенок скончался. Мальчика похоронили 7 сентября.

30 сентября супруг Татьяны написал заявление в Следственный комитет Первомайского района с требованием найти виновных в смерти сына. Начата доследственная проверка. В СК уточнили, что проверка продлится до 29 сентября 2021 года, назначены экспертизы, по итогам которых примут решение в возбуждении уголовного дела или отказе.

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