«Единая Россия» после обработки 60% протоколов набирает 47,19% на выборах в Госдуму-2021

На утро 20 сентября стало известно, что кандидаты от "Единой России" сохраняют первенство в 194 одномандатных округах на выборах в Госдуму, от КПРФ - в 15, от "Справедливой России – За правду" - в восьми, у ЛДПР, "Яблока", "Родины", Гражданской платформы и Партии Роста также по одному кандидату-лидеру, следует из данных ЦИК после обработки 60,02% протоколов УИК.
Среди самовыдвиженцев лидируют три кандидата.
Напомним, на выборах в Госдуму в 2016 году "Единая Россия" получила 203 места по одномандатным округам, КПРФ и "Справедливая Россия" - по семь, ЛДПР - пять.