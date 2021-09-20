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«Единая Россия» после обработки 60% протоколов набирает 47,19% на выборах в Госдуму-2021

3:56:499/20/2021Фото: "Единая Россия"
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Среди самовыдвиженцев лидируют три кандидата.

В этом году количество проголосовавших увеличилось

На утро 20 сентября стало известно, что кандидаты от "Единой России" сохраняют первенство в 194 одномандатных округах на выборах в Госдуму, от КПРФ - в 15, от "Справедливой России – За правду" - в восьми, у ЛДПР, "Яблока", "Родины", Гражданской платформы и Партии Роста также по одному кандидату-лидеру, следует из данных ЦИК после обработки 60,02% протоколов УИК.

Среди самовыдвиженцев лидируют три кандидата.

Напомним, на выборах в Госдуму в 2016 году "Единая Россия" получила 203 места по одномандатным округам, КПРФ и "Справедливая Россия" - по семь, ЛДПР - пять.

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