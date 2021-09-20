Новые депутаты горсовета Бердска: 12 новичков, 13 единороссов и максимум голосов у самовыдвиженца Осина

Предвыборная гонка позади. Жители Бердска сформировали новый депутатский корпус, которому предстоит работать следующие 5 лет — до осени 2026 года. В бердском горсовете теперь 27 депутатов, вместо 33, коих было в прошлом созыве. Состав представительного органа местной власти Бердска по итогам трехдневного голосования — 17-19 сентября - поменялся почти наполовину. Таков выбор бердчан.
Как показала промежуточная статистика территориальной избирательной комиссии, из 84 494 зарегистрированных в Бердске избирателей проголосовало за муниципальных депутатов 35%, или около 28 тыс. человек. Столько избирателей пришло на участки и опустили бюллетени с пометкой своего кандидата в урну для голосования (итоговая цифра по явке будет несколько выше). А выбор был. Как ранее писал «Курьер. Среда. Бердск», на 27 депутатских мандатов претендовали 178 человек. На каждом округе было от 5 до 9 соперников.
Сохранили свои места в бердском горсовете 15 депутатов, полномочия которых закончились 19 сентября. 12 народных избранников — новенькие, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». При этом количество независимых депутатов увеличилось, хотя большинство нового депутатского корпуса по-прежнему составляют представители «Единой России» - как члены партии власти, так и ее выдвиженцы.
В новом составе горсовета 13 единороссов. Приросла депутатами фракция КПРФ — сейчас их 5 (в прежнем составе было двое). Вместо проигравшей выборы Елены Бороздиной, выдвигавшейся от ЛДПР, представителем этой партии стала Елена Невеличко. Сохранился в местном Совете депутатов костяк независимых народных избранников — Николай Бауэр, Елена Белова, Алексей Осин, Владимир Постников. Их полку прибыло еще три самовыдвиженца. Кроме того, в горсовете появился представитель партии «Новые люди».
Стоит отметить, что Алексей Осин набрал максимальное число голосов, отданных за каждого депутата. Доверие ему выразили 783 избирателя. Его ближайший соперник Евгений Коржов, баллотировавшийся от «Партии пенсионеров», набрал около 300. В лидерах по голосам также единоросс Алексей Шаталов — 733, самовыдвиженцы Олег Яцков — 698, Елена Белова — 657 и Владимир Постников — 626.
Минимальное количество голосов — 232 — отдали за победившего на округе №27 новичка Константина Гука. Председатель бердского горсовета Владимир Голубев, который баллотировался по округу №26 в Южном микрорайоне, не набрал даже 500 голосов. Напомним, что в среднем на каждом бердском округе зарегистрировано 3129 избирателей (разница не превышает 10%).
Напомним, что явка избирателей на выборы теперь не имеет значения. Минимальный порог отменили. Победитель определялся простым большинством отданных голосов.
В течение месяца после официального обнародования территориальной избирательной комиссией итогов голосования, будет назначена первая сессия горсовета Бердска нового созыва. На заседании предстоит избрать спикера депутатского корпуса и распределить народных избранников по профильным комитетам. Вероятно, на первой сессии они получат депутатские удостоверения.
Председателя горсовета выбирают тайным голосованием. Напомним, что по уставу Бердска, только спикер в представительном органе власти работает на освобожденной основе, получая за это зарплату наряду с муниципальными служащими.
Для принятия решения на сессиях, согласно регламенту бердского Совета депутатов, необходимо, чтобы за него проголосовало не менее двух третей общей численности депутатского корпуса, то есть 18 человек. Таким образом, «Единая Россия» не имеет в представительном органе власти «блокирующего большинства». По процедурным вопросам принимается голосование половины от присутствующих на сессии депутатов.
Список новых депутатов горсовета Бердска (порядковый номер соответствует номеру избирательного округа)
1. Мкртыч Овсепян, действующий депутат - 373 голоса, «Единая Россия»
2. Иван Минин, действующий депутат - 415 голосов, «Единая Россия» (опередил ближайшего соперника всего на 6 голосов)
3. Дмитрий Князев - 407 голосов, «Единая Россия»
4. Андрей Ковальский, действующий депутат - 463 голоса, «Единая Россия»
5. Сергей Онищенко, действующий депутат - 437 голосов, «Единая Россия»
6. Елена Невеличко - 263 голосов, ЛДПР
7. Евгения Перфилова, действующий депутат - 594 голосов, «Единая Россия» 236
8. Андрей Пилько, действующий депутат) - 392 голоса, «Единая Россия»
9. Дмитрий Титов - 375 голосов, КПРФ
10. Павел Данилов - 346 голосов, «Единая Россия»
11. Светлана Уварова, действующий депутат - 452 голоса, «Единая Россия»
12. Николай Бауэр, действующий депутат - 483 голоса, самовыдвиженец
13. Олег Яцков - 698 голосов, самовыдвиженец
14. Аркадий Брагин - 296 голосов, КПРФ
15. Борис Арутюнов - 263 голоса, самовыдвиженец
16. Владимир Захаров, действующий депутат - 405 голосов, «Единая Россия»
17. Александр Мукасеев - 237 голосов, КПРФ
18. Андрей Бухаров - 345 голосов, «Новые люди»
19. Алексей Шаталов, действующий депутат - 733 голоса, «Единая Россия»
20. Владимир Постников, действующий депутат - 626 голосов, самовыдвиженец
21. Елена Белова, действующий депутат - 657 голосов, самовыдвиженец
22. Алексей Осин, действующий депутат - 783 голоса, самовыдвиженец
23. Людмила Чуркина, действующий депутат - 472 голоса, КПРФ
24. Константин Болтрукевич, действующий депутат - 406 голосов, «Единая Россия»
25. Семен Лапицкий - 498 голосов, самовыдвиженец
26. Владимир Голубев, действующий депутат - 493 голоса, «Единая Россия»
27. Константин Гук - 232 голоса, КПРФ.