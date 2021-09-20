Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
20.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Крыму с обрыва рухнул автомобиль с молодой семьей. Смотрите видео ЧП

4:21:019/20/2021Фото: MASH
0

Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД


В упавшем под Форосом в Крыму автомобиле была семья туристов из Санкт-Петербурга, в том числе 12-летний ребёнок. Двое пострадали.
ДТП произошло из-за плохой видимости и скользкой дороги: водитель не справился с управлением и съехал в обрыв, сообщает телеграм-канал "MASH"

Эвакуацию пассажиров усложнил горный участок. Людей достали: водитель и ребёнок в норме, двух пассажиров госпитализировали. Пострадавшие: мужчина и беременная женщина. Состояние обоих оценивается как средней тяжести. На месте остаются работать сотрудники ГИБДД, выясняя все подробности произошедшего.

На данный момент, двое госпитализированных находятся в тяжелом состоянии. Водитель и ребенок — в состоянии средней тяжести. Все пострадавшие направлены в Ялтинскую больницу.

Сбежавшая Тимановская сделала пугающее заявление
Пенсионерка покаталась на аттракционе и за минуты погибла
Китайцы раскрыли секрет чудодейственной пользы сала
news-z.info
Полицейский РФ изнасиловал 18-летнюю в отделе
Австралийские власти упорно молчат, хотя неприятных случаев полно
vsenovosti.net
Монсанто – город вырезанный в скале: 20 фото
Дело сестер Хачатурян: что показала новая экспертиза
Загитова впервые высказалась о скандале с сестрами Авериными
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Медведь растерзал 26-летнюю девушку на глазах у ее друзей
Мужчина погиб из-за крупного улова на рыбалке
Адмирал в Петербурге убил свою семью: что было накануне трагедии
Опаснейшие мировые военные разработки XXI века: 20 фото
Пропавшего без вести 25-летнего актера РФ нашли мертвым
"Вернуть Крым": крымские татары резко ответили Зеленскому
Тело на площади в Москве: он оказался сыном артиста России
Последние слова погибшего пилота под Москвой: что успел сказать
пострадавшиеДТПавария
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы аккуратный водитель?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

10 лживых фраз, используемых мужчинами для соблазнения женщин
30 снимков Мэрилин Монро, которые и мужчин в краску бросают
Страна-соседка по СССР достигла уровня Норвегии по качеству жизни
news-z.info
Застреленные и связанные: за неделю в реке найдено более 40 тел

Последние новости

В Крыму с обрыва рухнул автомобиль с молодой семьей. Смотрите видео ЧП
4:21:01 9/20/2021
В Крыму с обрыва рухнул автомобиль с молодой семьей. Смотрите видео ЧП
Оберег на семейное счастье в Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября 2021 года: Чтобы в семье не было разлада и любовниц
4:00:34 9/20/2021
Оберег на семейное счастье в Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября 2021 года: Чтобы в семье не было разлада и любовниц
«Единая Россия» после обработки 60% протоколов набирает 47,19% на выборах в Госдуму-2021
3:56:49 9/20/2021
«Единая Россия» после обработки 60% протоколов набирает 47,19% на выборах в Госдуму-2021
БердскМассовое возгорание: В ​Бердске огонь за сутки уничтожил сразу две бани
3:42:10 9/20/2021
Массовое возгорание: В ​Бердске огонь за сутки уничтожил сразу две бани
Запрещает ли церковь работать и убираться, шить и делать заготовки 20 сентября в Предпразднество Рождества Пресвятой Богородицы?
3:30:29 9/20/2021
Запрещает ли церковь работать и убираться, шить и делать заготовки 20 сентября в Предпразднество Рождества Пресвятой Богородицы?
Песня «Номера» от ЛСП будет удалена из-за случаев самоубийства
3:18:56 9/20/2021
Песня «Номера» от ЛСП будет удалена из-за случаев самоубийства
В Новосибирске младенец умер в утробе матери: Доктор дал анальгин и отправил спать
3:09:25 9/20/2021
В Новосибирске младенец умер в утробе матери: Доктор дал анальгин и отправил спать
Чудотворные молитвы Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября: кого она возьмет под свое крыло
3:00:22 9/20/2021
Чудотворные молитвы Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября: кого она возьмет под свое крыло
БердскВ Бердске названо истинное число зараженных коронавирусом: Такого не было давно
2:32:03 9/20/2021
В Бердске названо истинное число зараженных коронавирусом: Такого не было давно
БердскОнлайн некролог: Кто умер с 02.09 по 16.09.2021 в Бердске
2:19:36 9/20/2021
Онлайн некролог: Кто умер с 02.09 по 16.09.2021 в Бердске