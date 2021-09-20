В Крыму с обрыва рухнул автомобиль с молодой семьей. Смотрите видео ЧП

В упавшем под Форосом в Крыму автомобиле была семья туристов из Санкт-Петербурга, в том числе 12-летний ребёнок. Двое пострадали.
ДТП произошло из-за плохой видимости и скользкой дороги: водитель не справился с управлением и съехал в обрыв, сообщает телеграм-канал "MASH"
Эвакуацию пассажиров усложнил горный участок. Людей достали: водитель и ребёнок в норме, двух пассажиров госпитализировали. Пострадавшие: мужчина и беременная женщина. Состояние обоих оценивается как средней тяжести. На месте остаются работать сотрудники ГИБДД, выясняя все подробности произошедшего.
На данный момент, двое госпитализированных находятся в тяжелом состоянии. Водитель и ребенок — в состоянии средней тяжести. Все пострадавшие направлены в Ялтинскую больницу.