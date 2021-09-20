Итоги выборов в Госдуму по округам Новосибирской области. Самый точный список

На 20 сентября стали известны итоги региональных выборов.
Новосибирский округ (№135)
Олег Иванинский («Единая Россия») получает 59,3 тыс., по данным ГАС.Выборы. Андрей Жирнов (КПРФ) — 46,8 тыс. При этом почти 9 тыс. бюллетеней признаны недействительными.
Третьим с большим отрывов от первых двух мест оказался Игорь Украинцев («Зеленые»), которого предлагало поддержать «Умное голосование». Он получает 17,3 тыс.
Центральный округ (№136)
Действующий депутат Госдумы Дмитрий Савельев («ЕР») набирает 76,5 тыс. голосов. Ренат Сулейманов (КПРФ) — 36,8 тыс.
Третьим оказался Александр Липаткин, представлявший «Коммунистов России», которых в КПРФ считают спойлерами. Он опережает кандидатов от «Новых людей», ЛДПР и «Справедливой России-Патриотов-За правду».
Искитимский округ (№137)
Самая серьезная борьба в итоге развернулась на Искитимском округе, в который входят Первомайский и Советский районы Новосибирска, Бердск, Искитим, а также сельские районы юга области. Именно за счет них территорию выигрывает Александр Аксёненко («СРПЗП»), которого негласного поддерживало региональное правительство. Аксёненко набирает 52 тыс. голосов. Виталий Новосёлов (КПРФ) — 41,5 тыс. Представитель КПРФ выигрывает городские территории, Бердск и Искитим, но Аксёненко дали 6,8 тыс. голосов в Краснозерском район против 2,7 тыс. у Новосёлова.
Однако самый большой разрыв оказался в Сузунском районе: у Аксёненко 9,1 тыс. голосов, у Новосёлова — 1,5 тыс.
Представитель «Единой России» Дмитрий Старостенко, который фактически не вел кампанию, получил 22,8 тыс. голосов. Андрей Теряев («Новые люди») — 13 тыс, Евгений Лебедев (ЛДПР) — 9,6 тыс., Наталья Пинус («Родина») — 9,2 тыс.
Барабинский округ (№138)
Действующий депутат Госдумы Виктор Игнатов («Единая Россия») получает 61,4 тыс. голосов. Коммунист Роман Яковлев — 47,7 тыс.