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Новые подробности жестокой расправы над экс-женой и ее 8-летней дочкой под Новосибирском: Убийца год не мог забыть и простить любимую

5:31:339/20/2021,Дарья КостинаФото: СК РФ по Новосибирской области
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Подруга умершей рассказала "Курьер. Среда. Бердск", что семья готовилась к празднику: у 8-летней погибшей девочки скоро должен был быть день рождения.

По некоторым данным, на теле женщины насчитали 9 ножевых ранений, а у ее дочери 5
По некоторым данным, на теле женщины насчитали 9 ножевых ранений, а у ее дочери 5

17 сентября в Чановском районе Новосибирской области полицейские задержали 57-летнего мужчину, которого подозревают в жестоком убийстве 47-летней экс-возлюбленной и ее маленькой дочери.

Экс-возлюбленный не смог простить уход к другому и 17 сентября, когда новый сожитель погибшей был на охоте, зарезал свою 47-летнюю бывшую и ее 8-летнюю дочь. По некоторым данным, на теле женщины насчитали 9 ножевых ранений, а у ее дочери 5. СК РФ по Новосибирской области сообщает:

— По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство». Подозреваемый был установлен и задержан.

В беседе с «Курьер. Среда. Бердск» 20 сентября, знакомая семьи рассказала, что женщина вместе с 8-летней дочерью ушла от бывшего возлюбленного больше года назад.

Бывший сожитель часто избивал женщину и даже однажды взялся за нож. После этого она ушла от него и переехала в село Тебисское. Там она сошлась с другим мужчиной.

— Женщина с дочкой год как жили на станции Тебисская с новым сожителем. Возможно, даже чуть больше года, - рассказывает Инна (имя изменено — прим. редакции).

Девушка поделилась, женщина ушла от бывшего возлюбленного из-за рукоприкладства. Также Инна рассказала, что семья готовилась к празднику: у 8-летней погибшей девочки скоро должен был быть день рождения.

— Совсем скоро у ребенка день рождения, отчимом и мамой был заказан торт и подарки, а убийца безжалостно отправил их на тот свет. Пусть земля им будет пухом! А убийца пусть мучается до конца дней своих... Всем остальным — не стоит судить посторонних. Эта женщина не от хорошей жизни ушла, и с новым сожителем она обрела покой и счастлив был ребенок, — рассказывает Инна.

Что касается подозреваемого в жестоком убийстве 47-летней женщины и 8-летней девочки, то о нем девушка предпочла не говорить, по словам Инны, преступника должен наказать закон. Пока информации о дате и месте прощания с убитыми нет.

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