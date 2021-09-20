В Москве пройдет сильнейший за 73 года ливень 20 сентября 2021

20 сентября в Москве может выпасть треть месячной нормы осадков, такого дождя в столице не фиксировали более 73 лет, сообщает РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Метеорологи ожидают 16-21 миллиметра дождя. Сопоставимые ливни, но меньшей интенсивности (13 миллиметров) наблюдали после 1948 года лишь дважды — в 1952 и 1959 годах.
Отметим, что также в понедельник будет задувать промозглый северо-восточный ветер с мгновенными порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха в столице ночью составит всего плюс три-пять градусов, а в дневные часы не превысит пяти-семи.
Обычно такая погода свойственна октябрю и ноябрю, сентябрь же в этом году выдался действительно холодным.