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В Москве пройдет сильнейший за 73 года ливень 20 сентября 2021

5:37:329/20/2021Фото: Pixabay
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Синоптики прогнозируют в столице обильные осадки.

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20 сентября в Москве может выпасть треть месячной нормы осадков, такого дождя в столице не фиксировали более 73 лет, сообщает РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Метеорологи ожидают 16-21 миллиметра дождя. Сопоставимые ливни, но меньшей интенсивности (13 миллиметров) наблюдали после 1948 года лишь дважды — в 1952 и 1959 годах.

Отметим, что также в понедельник будет задувать промозглый северо-восточный ветер с мгновенными порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха в столице ночью составит всего плюс три-пять градусов, а в дневные часы не превысит пяти-семи.

Обычно такая погода свойственна октябрю и ноябрю, сентябрь же в этом году выдался действительно холодным.

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