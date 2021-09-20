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Результаты голосования: "Единая Россия" набирает 49,42% голосов на выборах в Госудуму-2021

6:56:589/20/2021Фото: ЦИК
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Обработано уже 80,1% итоговых протоколов.

Информационный центр ЦИК России

На сегодняшний день, 20 сентября, партия "Единая Россия" по результатам обработки 80,1% итоговых протоколов набирает 49,42% голосов избирателей по партийному списку в Госдуму. Об этом сообщается на экране в информационном центре Центризбиркома России.

Согласно результатам голосования, далее идут КПРФ - 19,82%, ЛДПР - 7,55%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 7,37% и "Новые люди" - 5,37%. Таким образом, пока эти пять партий преодолевают пятипроцентный барьер для прохода в Госдуму.

Ранее "Курьер. Среда. Бердск" сообщал, что Новосибирский избирательная комиссия объявила после обработки почти 40 % бюллетеней, что кандидаты Единой России и СРПЗП побеждают на всех четырех округах региона в Госдуме. При этом альтернативная система подсчета голосов КПРФ показывала победу одного из коммунистов.

-Обработано 38,43% бюллетеней официально. Из 1996, которые мы должны ввести в систему ГАС Выборы, у нас обработаны 767, - рассказала журналистам глава облизбиркома Ольга Благо.

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