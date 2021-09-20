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20.09
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В университете Перми открыли стрельбу. Смотрите видео нападения

7:08:519/20/2021Фото: Стоп-кадр с видео
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Известно, что напал Тимур Бекмансуров. Перед нападением он оставил записку в соцсетях.

Студенты спасаются бегством через окна


Очевидцы сообщают о стрельбе в Пермском государственном университете (ПГНИУ). Студенты покидают здание через окна. Опубликовано видео.

Неизвестный открыл стрельбу в пермском университете, есть погибшие и пострадавшие. Между тем, очевидцы публикуют видео с места происшествия. Видно, что студенты прыгают из окон.

Точной информации о количестве жертв и пострадавших к этому часу нет. Официальные источники пока не комментировали инцидент.

Известно, что на Пермский государственный университет напал Тимур Бекмансуров. Перед нападением он оставил записку в соцсетях.

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