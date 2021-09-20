В университете Перми открыли стрельбу. Смотрите видео нападения

Очевидцы сообщают о стрельбе в Пермском государственном университете (ПГНИУ). Студенты покидают здание через окна. Опубликовано видео.
Неизвестный открыл стрельбу в пермском университете, есть погибшие и пострадавшие. Между тем, очевидцы публикуют видео с места происшествия. Видно, что студенты прыгают из окон.
Точной информации о количестве жертв и пострадавших к этому часу нет. Официальные источники пока не комментировали инцидент.
Известно, что на Пермский государственный университет напал Тимур Бекмансуров. Перед нападением он оставил записку в соцсетях.