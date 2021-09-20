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В Пермском госуниверситете погибли 5 человек после массового расстрела. Все подробности трагедии

7:30:499/20/2021Фото: ТК BAZA
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Молодой человек решил устроить самосуд над невинными.

Стрелок направляется к зданию университета

Сегодня, 20 сентября, в Пермском университете студент начал расстрел людей. Учащиеся покидают здание ПГНИУ через окна, выпрыгивают со второго этажа.

Стрелком является Тимур Бекмансуров, у себя на аккаунтах в социальных сетях он оставил объяснение и предупреждение о своих планах. Он в деталях рассказал, как проходил психиатра, покупал оружие и готовил нападение.

"Записка" стрелка

-Всё вокруг выглядит искусственно, как во сне. Каждый день является повторением прошлого, всё начинается со звона в голове. Гнев переполняет меня, я хочу разрушить всё на своём пути. Не знаю, скольких я смогу убить, но я сделаю всё, чтобы забрать с собой как можно больше,- пишет Тимур.

Молодой человек готовил массовый расстрел еще в школе, но решил перенести его на университет, так как маленькие школьники не имеют столько возможностей убежать, чем студенты.

На данный момент установлено 5 погибших и 11 пострадавших. Стрелка ликвидировали, при задержании был ранен.

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