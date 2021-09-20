В Пермском госуниверситете погибли 5 человек после массового расстрела. Все подробности трагедии

Сегодня, 20 сентября, в Пермском университете студент начал расстрел людей. Учащиеся покидают здание ПГНИУ через окна, выпрыгивают со второго этажа.
Стрелком является Тимур Бекмансуров, у себя на аккаунтах в социальных сетях он оставил объяснение и предупреждение о своих планах. Он в деталях рассказал, как проходил психиатра, покупал оружие и готовил нападение.
-Всё вокруг выглядит искусственно, как во сне. Каждый день является повторением прошлого, всё начинается со звона в голове. Гнев переполняет меня, я хочу разрушить всё на своём пути. Не знаю, скольких я смогу убить, но я сделаю всё, чтобы забрать с собой как можно больше,- пишет Тимур.
Молодой человек готовил массовый расстрел еще в школе, но решил перенести его на университет, так как маленькие школьники не имеют столько возможностей убежать, чем студенты.
На данный момент установлено 5 погибших и 11 пострадавших. Стрелка ликвидировали, при задержании был ранен.