В Бердске расширили площадь реконструкции нового вокзала. Смотрите фоторепортаж

Реконструкция бердского вокзала возобновилась. Об этом в редакцию сообщили жители города. Как рассказали бердчане, на территории слышны звуки строительной техники.
Журналист "Курьер. Среда. Бердск" побывал на месте будущего вокзального комплекса и выяснил, как продвигаются работы по реконструкции.
Как стало известно, площадь, где проводятся работы огорожена забором. Теперь, чтобы подойти к электричке, горожане и приезжие идут по узкому коридору между зелеными пластинами.
Сотрудники вокзала поместили на зеленом заборе и предупреждающие знаки с сигнальной лентой, свидетельствующие о том, что приближаться близко к технике нельзя. Производится подводка наружных инженерных коммуникаций. Таким образом, площадь для строительства расширилась.
Также стало известно, что рабочие на вокзале выкопали траншеи. При входе на переходной мост они видны.
В непосредственной близости от строения расположился экскаватор. Огромные кучи глины находятся вокруг будущего здания.
К слову, хозяйственный корпус бердского вокзала к середине сентября оказался недостроен. Как сообщили сотрудники вокзала, на нем еще ведутся монтажные работы.
"Курьер. Среда. Бердск" поинтересовался у бердчан и приезжих, рады ли они вновь возобновленной стройке.
Мнения людей
- Рада. Рада, что зашевелились, - произнесла Ирина, торопясь на электричку.
- Конечно, это здорово! Процветания Бердску,- сказал пенсионер Анатолий.
Заказчиком работ на бердском вокзале выступает ОАО РЖД". Новый вокзал планируют открыть летом 2022 года.