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20.09
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В Бердске расширили площадь реконструкции нового вокзала. Смотрите фоторепортаж

9:15:579/20/2021,Алина БуроваФото: Алины Буровой
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Пространство огородили высоким зеленым забором и повесили предупреждающие знаки. Кроме того, рабочие вырыли траншеи.

Строительство нового вокзала Бердска возобновилось

Реконструкция бердского вокзала возобновилась. Об этом в редакцию сообщили жители города. Как рассказали бердчане, на территории слышны звуки строительной техники.

Журналист "Курьер. Среда. Бердск" побывал на месте будущего вокзального комплекса и выяснил, как продвигаются работы по реконструкции.

Как стало известно, площадь, где проводятся работы огорожена забором. Теперь, чтобы подойти к электричке, горожане и приезжие идут по узкому коридору между зелеными пластинами.

Горожане ждут прибытия электрички

Сотрудники вокзала поместили на зеленом заборе и предупреждающие знаки с сигнальной лентой, свидетельствующие о том, что приближаться близко к технике нельзя. Производится подводка наружных инженерных коммуникаций. Таким образом, площадь для строительства расширилась.

Знак "опасно"

Сигнальная лента и забор на бердском вокзале

Также стало известно, что рабочие на вокзале выкопали траншеи. При входе на переходной мост они видны.

Траншея на вокзале Бердска

В непосредственной близости от строения расположился экскаватор. Огромные кучи глины находятся вокруг будущего здания.

Строительные работы на вокзале Бердска

К слову, хозяйственный корпус бердского вокзала к середине сентября оказался недостроен. Как сообщили сотрудники вокзала, на нем еще ведутся монтажные работы.

Корпус скоро достроят

"Курьер. Среда. Бердск" поинтересовался у бердчан и приезжих, рады ли они вновь возобновленной стройке.

Мнения людей

- Рада. Рада, что зашевелились, - произнесла Ирина, торопясь на электричку.

- Конечно, это здорово! Процветания Бердску,- сказал пенсионер Анатолий.

Заказчиком работ на бердском вокзале выступает ОАО РЖД". Новый вокзал планируют открыть летом 2022 года.

Так будет выглядеть новое здание вокзала

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