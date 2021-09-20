Губернатор Андрей Травников потребовал ускорить подключение социальных объектов к теплу

«Коллеги, обращу внимание на информацию о том, что не все муниципалитеты приступили к подключению даже социальных объектов к теплу. Мы об этом говорили на прошлой, позапрошлой неделе, продолжаются мои поездки по городским округам и муниципальным районам. Я внимательно слежу за выполнением поручения, даю вам обратную связь – если в Новосибирске, ряде других крупных муниципалитетов, социальные объекты своевременно подключены, и мы это видим по статистике минздрава, минобразования, то в некоторых населенных пунктах, городах, при посещении детских поликлиник, педиатры прямо говорят – растет детская заболеваемость ОРВИ из-за того, что не подключено отопление в детских садах и школах. Еще раз говорю – это очень важно, если у вас есть какие-то сложности с подключением – выходите напрямую на Сергея Николаевича Сёмку, он будет оказывать максимальное содействие. Тепло нужно подавать» – подчеркнул глава региона.
О ходе отопительного сезона участникам совещания доложил министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов. По состоянию на 20 сентября отопительный сезон начат в 28 районах и 5 городских округах области. По данным на 17 сентября подключено 44% объектов социальной сферы и 20% жилого фонда. Начиная с 22 сентября отопительный сезон должен быть начат еще в 2 районах области, при этом технологический запуск отопительных систем начат на всей территории области.
Источник: департамент информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области