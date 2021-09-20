Под Тамбовом в страшном ДТП погибли три человека, девять пострадали

20 сентября рано утром было зафиксировано страшное ДТП с участием микроавтобуса и двух легковушек. Авария произошла под Тамбовом. Погибло 3 человека – пассажиры легковушек, пострадали 9. Об этом сообщает представитель УГИБДД по региону Станислав Конышев.
Сообщение о ДТП поступило в УГИБДД в 05:05, это 506 километр, Сампурский район Тамбовской области. Обе машины из Калмыкии, микроавтобус шел с вахтовиками в сторону Москвы.
-В карете скорой помощи скончался еще один участник ДТП. Итого в результате столкновения у нас трое погибших и девять пострадавших, - сообщил эксперт.
Как ранее объявили в МЧС по региону, в результате столкновения пострадали 10 человек, еще двое погибли. В министерстве сообщали, что среди погибших есть ребенок.