Новые подробности стрельбы в Перми: задержанный стрелок скончался от ранений в машине скорой помощи

10 человек госпитализированы из учебного заведения. Из них трое в тяжёлом состоянии, 5 человек погибли. 18-летний стрелок скончался по дороге в больницу, его везли на ИВЛ.
Сейчас у здания университета работают 10 бригад скорой помощи, ещё 13 едут к университету.
Напомним, как сообщал ранее «Курьер.Среда.Бердск», Тимур Бекмансуров на своей странице в социальных сетях оставил объяснение и предупреждение о своих планах. Он в деталях рассказал, как проходил психиатра, покупал оружие и готовил нападение.