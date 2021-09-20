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Новые подробности стрельбы в Перми: задержанный стрелок скончался от ранений в машине скорой помощи

8:01:069/20/2021Фото: MASH
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18-летний Тимур Бекмансуров устроил массовый расстрел в Пермском университете.

Стрелка ликвидировали и ранили в процессе задержания

10 человек госпитализированы из учебного заведения. Из них трое в тяжёлом состоянии, 5 человек погибли. 18-летний стрелок скончался по дороге в больницу, его везли на ИВЛ.

Сейчас у здания университета работают 10 бригад скорой помощи, ещё 13 едут к университету.

Напомним, как сообщал ранее «Курьер.Среда.Бердск», Тимур Бекмансуров на своей странице в социальных сетях оставил объяснение и предупреждение о своих планах. Он в деталях рассказал, как проходил психиатра, покупал оружие и готовил нападение.

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