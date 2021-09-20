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20.09
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А никто не задумывался о том, сколько денег в год уходит на пакеты во время походов за покупками?

8:13:599/20/2021
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Если брать по 2 пакета в день по 6 рублей, это получается 360 рублей в месяц и 4 320 рублей в год. Неужели у каждого есть лишних 5 000 рублей в году, чтобы просто их выкинуть за пакеты?

Теперь в продуктовые посылки входят и мясные суповые наборы
Обычно пакеты из магазином используют под мусорные

В рубрику "Сообщи свои новости" написал Аноним:

А никто не задумывался о том, сколько денег в год уходит на пакеты во время походов за покупками? Да именно пакетами, которые вежливо предлагает кассир не озвучивая цену, а цена как правило за средний пакет с их логотипом, который априори обязан быть бесплатным, раз имеет их рекламу, от 5 до 7 рублей, а иногда их приходится брать два, а то и более. Я понимаю, в городе все миллионеры и деньги не считают, а всё-таки? Это получается, если брать по 2 пакета в день по 6 рублей, это получается 360 рублей в месяц и 4 320 рублей в год. Неужели у каждого есть лишних 5 000 рублей в году, чтобы просто их выкинуть за пакеты? Понятно носить с собой как то стремновато, но 5 000 рублей в год отдавать за это тоже не вариант.

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