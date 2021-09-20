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20.09
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В Новосибирской области от коронавируса скончались 10 пациентов за сутки на 20 сентября

9:02:279/20/2021Фото: pixabay
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В отделениях реанимации находятся 145 человек. На ИВЛ – 18 пациентов.

Коронавирус убивает
Сюжет: Третья волна коронавируса
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На утро 20 сентября в регионе зарегистрированы 61 858 случаев коронавируса, в том числе у 4 957 детей, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. За сутки это число увеличилось на 160 новых пациентов. Однако 49 495 пациентов выздоровели (+38 за сутки).

Скончались еще десять пациентов: мужчины в возрасте от 54 до 89 лет и женщины в возрасте от 55 до 68 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 869 человек.

На сегодняшний день, в инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 1 730 пациентов, в том числе 35 детей.

В отделениях реанимации находятся 145 человек. На ИВЛ – 18 пациентов.

Всего в Новосибирской области сделано 2 465 375 тестов на коронавирус за весь период пандемии.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрированы 1164 обращения.

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