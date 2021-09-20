В Новосибирской области от коронавируса скончались 10 пациентов за сутки на 20 сентября

На утро 20 сентября в регионе зарегистрированы 61 858 случаев коронавируса, в том числе у 4 957 детей, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. За сутки это число увеличилось на 160 новых пациентов. Однако 49 495 пациентов выздоровели (+38 за сутки).
Скончались еще десять пациентов: мужчины в возрасте от 54 до 89 лет и женщины в возрасте от 55 до 68 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 869 человек.
На сегодняшний день, в инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 1 730 пациентов, в том числе 35 детей.
В отделениях реанимации находятся 145 человек. На ИВЛ – 18 пациентов.
Всего в Новосибирской области сделано 2 465 375 тестов на коронавирус за весь период пандемии.
Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрированы 1164 обращения.